Последнее слово за обществом: ученые объяснили, почему ВИЧ не удается победить до сих пор

Уже многие десятилетия ученые и врачи разрабатывают все новые и более удобные методы защиты от вируса иммунодефицита человека. Однако несмотря на все их старания, огромная нерешенная проблема, касающаяся миллионов людей, сводит все эти старания на нет.

За прошедшие годы в глобальной борьбе с ВИЧ был достигнут значительный прогресс: в период с 2010 по 2023 год число новых случаев заражения снизилось на 39%. Несмотря на это снижение, общий показатель на 2023 год, составляющий 1,3 миллиона новых случаев, далек от целевого показателя ЮНЭЙДС в 370 000, что свидетельствует о сохраняющейся проблеме. Ученые решили рассказать, почему, несмотря на весь прогресс, эта опасная болезнь продолжает упорно сражаться с медициной во всем мире, пишет The Conversation.

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Молодые женщины в странах третьего мира по-прежнему страдают в непропорционально большой степени: на них приходится 27% новых случаев инфицирования, а вероятность заражения ВИЧ в три раза выше, чем у их сверстников-мужчин. Несмотря на тенденцию к снижению числа случаев инфицирования среди молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет, разрыв в показателях инфицирования между полами подчеркивает критический пробел в профилактике, считает Хилтон Хамфрис, дипломированный психолог-исследователь, имеющий степень доктора философии в области общественного здравоохранения. В течение 16 лет он занимался исследованиями в области профилактики ВИЧ и является старшим научным специалистом Исследовательского совета по гуманитарным наукам.

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На сегодня разработан широкий спектр методов профилактики ВИЧ, ориентированных на пользователя, таких как оральная доконтактная профилактика (PrEP), презервативы, вагинальные кольца и инъекционные препараты длительного действия. Эти средства, несмотря на свою эффективность, в значительной степени зависят от личного принятия решений людьми до момента половой связи, в чем и кроется часть проблемы.

Ученые-поведенцы ввели систему "каскада решений", считая, что понимание когнитивного процесса, лежащего в основе принятия решений по использованию этих методов профилактики, имеет решающее значение для повышения эффективности их использования. Каскад решений определяет ключевые этапы, которые проходят люди при рассмотрении вопроса о профилактике ВИЧ: триггеры, немедленная реакция, оценка преимуществ, способность действовать и время принятия решения.

Каскад начинается с триггеров — внешних подсказок, таких как листовки службы здравоохранения, или внутренних сигналов, таких как беспокойство после незащищенного секса. Однако одна лишь рациональная информация, например, статистические данные об эффективности презервативов, часто не побуждает к действию, поскольку люди расставляют приоритеты в зависимости от воспринимаемой срочности, объясняет Хамфрис. Например, если в мыслях человека преобладает финансовый стресс, профилактика ВИЧ может отойти на второй план. Непосредственные реакции на эти триггеры часто зависят от глубоко укоренившихся предубеждений и эмоций, что может препятствовать использованию методов профилактики.

Последующие этапы включают оценку предполагаемых выгод и затрат на действия. Личные убеждения, социальная динамика и доверие к источникам медицинской помощи существенно влияют на эти решения. Практические соображения, такие как доступ к услугам и уверенность в их использовании, также играют решающую роль. Время — еще один важнейший, но не учитываемый фактор — определяет, будет ли человек действовать незамедлительно или отложит решение на неопределенный срок.

Мероприятия, разработанные с учетом каскада решений, могут улучшить охват профилактикой, считает Хамфрис. Такие стратегии должны вовлекать людей с помощью разнообразных, легко воспринимаемых триггеров и способствовать позитивной реакции, противодействуя стигматизации. Кроме того, повышение доступности и снижение практических барьеров, например, предложение понятных и приемлемых подросткам услуг или цифровых инструментов здравоохранения, может повысить способность и готовность пользователей к действию по защите от болезни.

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Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. Вирус долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с ней и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.