Выманить и убить. Ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ

ВИЧ долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с этой игрой и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

Related video

Группа исследователей под руководством Токийского медико-стоматологического университета в Японии нашла многообещающую зацепку, которая позволяет предположить, что окончательно уничтожить страшный ВИЧ, вирус, ответственный за развитие СПИДа – возможно, пишет Medical News.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

ВИЧ-1, наиболее распространенный тип вируса, безумно живучий. В первую очередь потому, что он не просто находится в кровотоке, а прячется в клетках организма в спящем или "латентном" состоянии. Хотя это состояние не позволяет вирусу причинить непосредственный вред, оно делает его невосприимчивым к обычному медикаментозному лечению, которое направлено только на активные вирусы. Такие игры в "прятки" являются значительным препятствием на пути к полному излечению ВИЧ.

Однако команда из Японии выявила молекулу, которая может вывести эти скрытые вирусные резервуары из латентного состояния и привести их в состояние, в котором они могут стать мишенью для иммунной системы организма и лекарств против ВИЧ. Этот подход известен как "шокировать и убить". Вы шокируете латентные резервуары ВИЧ, заставляя их активизироваться, а затем убиваете их.

Эта стратегия уже применялась ранее с использованием препаратов, известных как агенты, восстанавливающие латентность (АВЛ), но с ограниченным успехом. Хотя они могли реактивировать латентный вирус, они не могли уменьшить общую популяцию латентных вирусных резервуаров.

Появился препарат YSE028. Эта молекула получена из другого типа молекул под названием DAG-лактон, который показал себя перспективным в лечении таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера. Исследователи сосредоточились на разработке варианта YSE028, который мог бы более эффективно активировать белок, известный как "протеин киназа С" (ПКС), который может обратить латентность в ВИЧ-инфицированных клетках. Исследователи назвали этот вариант "соединение 2", которое продемонстрировало впечатляющую способность к обращению латентности, почти в десять раз превышающую способность оригинальной молекулы YSE028.

Интересным аспектом исследования стало использование клеток, инфицированных модифицированным вирусом ВИЧ-1, который в активном состоянии излучает зеленое свечение. Это свечение было видно в лаборатории, что облегчало определение того, какие клетки были успешно приведены в активность соединением.

Хотя полученные результаты многообещающие, важно помнить, что это шаг, а не скачок на пути к полному излечению от ВИЧ-1. Исследование показывает, что мы можем потенциально улучшить наши стратегии по пробуждению и уничтожению латентных резервуаров ВИЧ. Следующий этап исследований будет направлен на усовершенствование этих производных DAG-лактона и, возможно, на их объединение с другими анти-ВИЧ препаратами и АВЛ. Это захватывающее развитие в долгой борьбе со сложным врагом.

Как объясняет старший автор исследования Хироказу Тамамура: "Наши данные будут весьма информативны для разработки производных DAG-лактона для активации ПКС, что может стать ключом к лечению ВИЧ". Похоже, что будущее для людей, страдающих от этой болезни, выглядит все более светлым и обнадеживающим. По иронии эволюции, ключ к борьбе с ВИЧ-1 может скрываться в его собственном механизме выживания.

Ранее Фокус писал о том, что вирусологи приблизились к лечению ВИЧ одной инъекцией. Исследователя помогли две макаки, которые излечились от вируса иммунодефицита обезьян.

Также Фокус писал о том, что ВИЧ также скрывается в мозге у людей. Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.