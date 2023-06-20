Скрывался на виду. Ученые нашли в мозге человека "тайную комнату", где прячется ВИЧ

Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.

Related video

Новое исследование подтвердило догадки ученых о том, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может дремать в мозге, пишет IFL Science.

Как оказалось, клетки, известные как микроглия, которые задействованы в собственной иммунной системе нашего мозга, могут являться постоянным резервуаром для вируса. Данное открытие дает возможность в будущем полностью очищать организм от вируса, даже если он находится в спящем состоянии.

ВИЧ необходимо сделать копию своего генетического материала и выставить его в клетки человека-хозяина. Обычно вирус поражает часть лейкоцитов, которые играют ключевую роль в иммунной системе. Недостаток лейкоцитов, убитых вирусом, является причиной того, что ВИЧ снижает иммунную функцию и без необходимой терапии развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

В некоторых случаях инфицированные ВИЧ клетки выбирают другой путь для себя. Они становятся неактивными и могут находиться в таком состоянии на протяжении многих лет.

Современные методы терапии помогают людям с ВИЧ достичь "неопределяемого" статуса, что означает, что инфекция полностью взята под контроль и не может передаваться. Но практические ничего не возможно сделать со спящими клетками. Поэтому если лечение от ВИЧ будет прекращено когда-либо, спящие клетки приведут к рецидиву.

Новое же исследование показало, что ВИЧ может находиться в бездействующем состоянии не только в клетках крови, но и прятаться в мозге человека.

"Мы выяснили, что клетки микроглии являются постоянным резервуаром для ВИЧ в мозге. Такие подозрения возникали и ранее, но у нас не было доказательств", — говорит первый автор доктор Юян Тан, доцент Университета Северной Каролины.

Дело в том, что анализ ткани головного мозга несет определенные риски сам по себе, а для пациентов с ВИЧ может оказаться смертельно опасным. Прорыв удалось сделать благодаря специальной исследовательской программе "Последний дар".

"Образцы были взяты у людей с ВИЧ, который проходят терапию, но на своем жизненном пути столкнулись с каким-то смертельным заболеванием. Эти люди согласились не только пожертвовать свое тело науке, но и поучаствовать в исследовании в последние несколько месяцев своей жизни. Такая экстраординарная программа сделала возможным очень важное открытие", — говорит соавтор исследования, директор Центра лечения ВИЧ при Университете Северной Каролины Дэвид Марголис.

Далее команда собирается выяснить, насколько велик данный резервуар для вируса в мозге, а также, как вирусу удается так долго там скрываться. Механизмы, которые задействованы в этом процесс, видимо, отличаются от тех, которые позволяют ВИЧ прятаться в лейкоцитах.

Напомним, вирусологи приблизились к лечению ВИЧ одной инъекцией. Исследователям помогли две макаки, которые излечились от вируса иммунодефицита обезьян.