Прорыв в борьбе с ВИЧ: вирусологи приблизились к лечению ретровируса одной инъекцией

Исследователя помогли две макаки, которые излечились от вируса иммунодефицита обезьян.

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Ученые использовали трансплантацию стволовых клеток, чтобы вылечить подопытных обезьян от вируса иммунодефицита обезьян (ВИО), который является близким родственником ВИЧ. Известно, что ВИО может поражать 45 видов приматов, пишет IFL Science.

Трансплантация стволовых клеток для лечения уже использовалась несколько раз для лечения людей от ВИЧ, но она все еще имеет достаточно много побочных эффектов. Поэтому ученые продолжают попытки совершенствовать этот метод лечения.

Профессор Джона Сача из Орегонского университета здоровья и науки собрал команду исследователей, которая пересадила стволовые клетки от ВИО-отрицательных доноров четырем больным маврикийским макакам. Еще четверо макак вошли в контрольную группа.

Показатели ВИО упали примерно в 1 тыс. раз у всех четырех макак, которые прошли лечение. Две из них вылечились с помощью трансплантации и остаются здоровыми, в это же время, еще у двух макак ВИО снова вернулся.

Показатель успеха на уровне 50% — это не тот результат, который хотелось бы применить в итоге к людям. Но анализ показателей вылечившихся и снова заболевших макак может дать ключ к разгадке. Вирусологи сравнили данные от обезьян и людей, которым посчастливилось победить ВИЧ, и теперь авторы нового исследования полагают, что получили нужные ответы.

Известно, что лечение ВИО и ВИЧ стволовыми клетками происходит путем пересадки последних от доноров с мутацией в гене CCR5. У таких людей отсутствует рецептор, который ВИЧ использует для заражения лейкоцитов. Таким образом вирус не может распространяться по организму и умирает.

Авторы нового исследования заметили, что уровень содержания вирусу в крови животных вначале упал в их конечностях, затем лимфатических узлах на руках и ногах, и в самую последнюю очередь – в брюшной полости.

Ученые полагают, что тело животных и людей не сразу очищается от вируса, поэтому к некоторым пациентам ВИЧ возвращается, особенно если не были проверены их брюшные лимфатические узлы и лечение было прекращено.

Команда считает, что пересаженные стволовые клетки определяют ВИЧ-инфицированные клетки как чужеродные и атакуют их.

Кроме этого, ученые подтвердили, что у макак дефицит рецептора CCR5 действительно предотвратил появление ВИО. Также антитело, которое блокирует CCR5, может быть использовано для трансплантации вместо самих стволовых клеток.

"Мы надеемся, что полученные данным помогут сделать лекарство более эффективным для всех пациентов. В идеале, это будет происходить с помощью одной инъекции вместо трансплантации стволовых клеток", — подытожил профессор Джон Сача.

Напомним, в США недавно разработали генную терапию ВИЧ, которая уничтожает вирус. Новый метод лечения уже успешно протестировали на мышах и вскоре начнутся испытания на приматах.