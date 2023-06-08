Прорив у боротьбі з ВІЛ: вірусологи наблизилися до лікування ретровірусу однією ін'єкцією

Дослідникам допомогли дві макаки, які вилікувалися від вірусу імунодефіциту мавп.

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Учені використали трансплантацію стовбурових клітин, щоб вилікувати піддослідних мавп від вірусу імунодефіциту мавп (ВІМ), який є близьким родичем ВІЛ. Відомо, що ВІМ може уражати 45 видів приматів, пише IFL Science.

Трансплантація стовбурових клітин для лікування вже використовувалася кілька разів для лікування людей від ВІЛ, але вона все ще має багато побічних ефектів. Тому вчені продовжують спроби удосконалювати цей метод лікування.

Професор Джон Сача з Орегонського університету здоров'я та науки зібрав команду дослідників, яка пересадила стовбурові клітини від ВІМ-негативних донорів чотирьом хворим маврикійським макакам. Ще четверо макак увійшли в контрольну групу.

Показники ВІМ впали приблизно в 1 тис. разів у всіх чотирьох макак, які пройшли лікування. Дві з них вилікувалися за допомогою трансплантації та залишаються здоровими, водночас ще у двох макак ВІМ знову повернувся.

Показник успіху на рівні 50% — це не той результат, який хотілося б застосувати до людей. Але аналіз показників макак, які вилікувалися, і тих, які знову захворіли, може дати ключ до розгадки. Вірусологи порівняли дані від мавп і людей, яким пощастило перемогти ВІЛ, і тепер автори нового дослідження вважають, що отримали відповіді.

Відомо, що лікування ВІМ і ВІЛ стовбуровими клітинами відбувається шляхом пересадки останніх від донорів із мутацією в гені CCR5. У таких людей немає рецептора, який ВІЛ використовує для зараження лейкоцитів. Отже, вірус не може поширюватися по організму та вмирає.

Автори нового дослідження помітили, що рівень вмісту вірусу в крові тварин спочатку впав у їхніх кінцівках, потім лімфатичних вузлах на руках і ногах, і в останню чергу — у черевній порожнині.

Учені вважають, що тіло тварин і людей не відразу очищається від вірусу, тому до деяких пацієнтів ВІЛ повертається, особливо якщо не було перевірено їхні черевні лімфатичні вузли й лікування було припинено.

Команда вважає, що пересаджені стовбурові клітини визначають ВІЛ-інфіковані клітини як чужорідні й атакують їх.

Крім цього, вчені підтвердили, що в макак дефіцит рецептора CCR5 дійсно запобіг поверненню ВІМ. Також антитіло, яке блокує CCR5, може бути використане для трансплантації замість самих стовбурових клітин.

"Ми сподіваємося, що отримані дані допоможуть зробити ліки ефективнішими для всіх пацієнтів. В ідеалі це відбуватиметься за допомогою однієї ін'єкції замість трансплантації стовбурових клітин", — підсумував професор Джон Сача.

Нагадаємо, у США нещодавно розробили генну терапію ВІЛ, яка знищує вірус. Новий метод лікування вже успішно протестували на мишах, і невдовзі розпочнуться випробування на приматах.