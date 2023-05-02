У США створили генну терапію, яка знищує ВІЛ та захищає організм від страшного вірусу

Вчені успішно випробували новий метод лікування на мишах і незабаром перейдуть до випробувань на приматах.

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Вчені з Університету Темпл, штат Пенсільванія та Університету штату Небраска, США, представили результати свого нового дослідження, яке націлене на пошуки ліків від ВІЛ. Вчені змогли створити подвійну генну терапію на основі такого відомого генетичного редактора, як CRISPR-Cas9. Ця терапія дозволяє очищати майже повністю заражені ВІЛ клітини організму, а також змінює ДНК здорових клітин. Внаслідок цього ці клітини мають захист від зараження ВІЛ, сказано в прес-релізі.

За словами одного з авторів нового дослідження, Камеля Халілі, успішне лікування деяких пацієнтів від ВІЛ через пересадку кісткового мозку привели вчених до важливого висновку. Вони з'ясували, що для того, щоб позбавити клітини організму від небезпечного вірусу, потрібно не тільки очистити весь організм від нього, але й видалити рецептори CCR5 в імунних клітинах. За словами вчених, вони створили подвійну генну терапію на базі генетичного редактора CRISPR-Cas9, яка дозволяє вирішити це завдання за допомогою ін'єкцій зараженому організму.

Для цього вчені створили набір потрібних вказівок для системи редагування генів, за допомогою яких можна вирізати вірус із ДНК клітин, які зазнали зараження, та видалити рецептори CCR5, які сприяють поширенню вірусу.

Ефективність нової терапії вчені перевірили на організмі заражених ВІЛ мишей. Коли хвороба набула хронічної форми, вчені придушили вірус за допомогою антиретровірусних препаратів, ввівши до їхнього організму експериментальну генну терапію.

Як показало дослідження, подвійна генна терапія змогла повністю придушити розвиток ВІЛ майже у 60% мишей. Також вчені побачили, що відбулася стабілізація клітин, які зазвичай заражаються вірусом. Найближчим часом вчені хочуть провести випробування нової терапії на приматах.

За словами авторів дослідження, нова подвійна стратегія редагування генів CRISPR має велику перспективу для лікування ВІЛ у людей.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені з Гонконгу тестують препарат для повного одужання від ВІЛ.

Нагадуємо, що вчені виявили докази наявності геномів, здатних боротися з ВІЛ, як писав Фокус.