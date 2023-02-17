Вилікуватися від ВІЛ назавжди. Вчені з Гонконгу тестують препарат для повного лікування хвороби

Можливо, людство в майбутньому позбавиться невтомного вбивці, який супроводжує нас протягом останніх 40 років.

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Immuno Cure BioTech, біотехнологічна група клінічної стадії, що базується в Гонконзькому науковому парку, що спеціалізується на ДНК-вакцинах, розпочала першу фазу клінічних випробувань ICVAX, терапевтичної вакцини проти ВІЛ/СНІДу. Випробування проходять у Національному центрі клінічних досліджень інфекційних захворювань при Третій народній лікарні Шеньчженю, пише LabioTech.

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ВІЛ є збудником СНІДу. На сьогодні ВІЛ продовжує поширюватися, внаслідок чого до 2021 року понад 38 мільйонів людей уже живуть із цим вірусом, а понад 40 мільйонів людей у всьому світі загинуть від нього.

Довічне антиретровірусне лікування (АРТ) не виліковує ВІЛ/СНІД і не відновлює повністю імунну функцію, тому компанія заявляє, що дуже важливо знайти ефективну імунотерапію для потенціювання імунітету господаря для досягнення функціонального лікування у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які не отримують АРТ.

Вчені з гонконзького інституту створили платформу ДНК-вакцини зі специфічним посиленням PD-1, ліцензія на використання якої надана лише компанії Immuno Cure у всьому світі. Інновація цієї платформи ґрунтується на націлюванні розчинного антигену на нервові клітини для запуску посилених імунних відповідей господаря, особливо на T-лімфоцити, які є основною силою імунного нагляду для знищення інфікованих ВІЛ клітин.

ICVAX розроблений Immuno Cure у співпраці з гонконзьким інститутом з метою запуску широко реактивних поліфункціональних вірусоспецифічних Т-клітин для досягнення функціонального лікування від ВІЛ/СНІДу.

Дослідження розроблено як рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження з підвищенням дози для оцінки безпеки та імуногенності ICVAX у стабільних пацієнтів з ВІЛ/СНІДом, які отримують антиретровірусну терапію. До кінця дослідження визначать оптимальну схему вакцинації, яка є одночасно безпечною та імуногенною для стабільних пацієнтів з ВІЛ, для подальших клінічних випробувань у майбутньому.

На додаток до ICVAX компанія має ще одну ДНК-вакцину з посиленим PD-1, ICCOV, в рамках підготовки до переходу до другої фази клінічних випробувань для боротьби з COVID-19.

Джин Ся, генеральний директор, сказав: "Початок цього клінічного випробування першої фази підтримується бгатонадійними результатами доклінічних досліджень та оцінкою безпеки, які продемонстрували противірусну активність цієї першої у своєму класі терапевтичної вакцини, розробленої та розробленої спеціально проти ВІЛ. Ми надзвичайно вражені професіоналізмом Національного центру клінічного дослідження досліджень при Третій народній лікарні Шеньчженя. Я з оптимізмом дивлюся на результат цього випробування і дуже хочу найближчим часом перейти до наступного етапу".

Чень Чжівей, директор Інституту СНІДу Гонконзького університету та головний науковий консультант Immuno Cure, сказав: "ВІЛ є серйозною проблемою громадської охорони здоров'я протягом понад чотирьох десятиліть. За підтримки Схеми тематичних досліджень наша вакцинна платформа продемонструвала безпеку та високу ефективність у приматів, крім людини. Я дуже радий розпочати це клінічне випробування, яке принесе негайну користь пацієнтам та допоможе нам оцінити, чи можна перенести чудові доклінічні дані на людей, заклавши міцну основу для розробки вакцини для функціонального лікування від ВІЛ”.

Раніше Фокус писав про те, чи можуть віруси прискорити старіння людини. Війна між нашою імунною системою та мікробами триває протягом усього нашого життя, але без нашої допомоги їй не перемогти.