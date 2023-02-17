Вылечиться от ВИЧ навсегда. Ученые из Гонконга тестируют препарат для полного излечения от болезни

Возможно, человечество в будущем избавится от неутомимого убийцы, сопровождающего нас на протяжении последних 40 лет.

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Immuno Cure BioTech, биотехнологическая группа клинической стадии, базирующаяся в Гонконгском научном парке, которая специализируется на ДНК-вакцинах, начала первую фазу клинических испытаний ICVAX, терапевтической вакцины против ВИЧ/СПИДа. Испытания проходят в Национальном центре клинических исследований инфекционных заболеваний при Третьей народной больнице Шэньчжэня, пишет LabioTech.

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ВИЧ является возбудителем СПИДа. На сегодняшний день ВИЧ продолжает распространяться, в результате чего к 2021 году более 38 миллионов человек уже живут с этим вирусом, а более 40 миллионов человек во всем мире погибнут от него.

Пожизненное антиретровирусное лечение (АРТ) не излечивает ВИЧ/СПИД и не восстанавливает полностью иммунную функцию, поэтому компания заявляет, что крайне важно найти эффективную иммунотерапию для потенцирования иммунитета хозяина для достижения функционального излечения у ВИЧ-инфицированных пациентов, не получающих АРТ.

Ученые из гонконгского института создали платформу ДНК-вакцины со специфическим усилением PD-1, лицензия на использование которой была предоставлена ​​исключительно компании Immuno Cure во всем мире. Инновация этой платформы основана на нацеливании растворимого антигена на нервные клетки для запуска усиленных иммунных ответов хозяина, особенно на T-лимфоциты, которые являются основной силой иммунного надзора для уничтожения инфицированных ВИЧ клеток.

ICVAX разработан Immuno Cure в сотрудничестве с гонконгским институтом с целью запуска широко реактивных полифункциональных вирусспецифических Т-клетки для достижения функционального излечения от ВИЧ/СПИДа.

Исследование разработано как рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с повышением дозы для оценки безопасности и иммуногенности ICVAX у стабильных пациентов с ВИЧ/СПИДом, получающих антиретровирусную терапию. К концу исследования будет определена оптимальная схема вакцинации, которая является одновременно безопасной и иммуногенной для стабильных пациентов с ВИЧ, для последующих клинических испытаний в будущем.

В дополнение к ICVAX у компании в настоящее время есть еще одна ДНК-вакцина с усиленным PD-1, ICCOV, в рамках подготовки к переходу ко второй фазе клинических испытаний для борьбы с COVID-19.

Джин Ся, генеральный директор, сказал: "Начало этого клинического испытания первой фазы поддерживается многообещающими результатами доклинических исследований и оценкой безопасности, которые продемонстрировали противовирусную активность этой первой в своем классе терапевтической вакцины, разработанной и разработанной специально против ВИЧ. Мы чрезвычайно впечатлены профессионализмом Национального центра клинических исследований при Третьей народной больнице Шэньчжэня. Я с оптимизмом смотрю на исход этого испытания и очень хочу в ближайшее время перейти к следующему этапу".

Чэнь Чживэй, директор Института СПИДа Гонконгского университета и главный научный консультант Immuno Cure, сказал: "ВИЧ является серьезной проблемой общественного здравоохранения на протяжении более четырех десятилетий. При поддержке Схемы тематических исследований наша вакцинная платформа продемонстрировала безопасность и высокую эффективность у приматов, кроме человека. Я очень рад начать это клиническое испытание, которое принесет немедленную пользу пациентам и поможет нам оценить, можно ли перенести превосходные доклинические данные на людей, заложив прочную основу для разработки вакцины для функционального излечения от ВИЧ".

Ранее Фокус писал о том, могут ли вирусы ускорить старение человека. Война между нашей иммунной системой и микробами продолжается на протяжении всей нашей жизни, но без нашей помощи ей не победить.