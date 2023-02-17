Вылечиться от ВИЧ навсегда. Ученые из Гонконга тестируют препарат для полного излечения от болезни
Возможно, человечество в будущем избавится от неутомимого убийцы, сопровождающего нас на протяжении последних 40 лет.
Immuno Cure BioTech, биотехнологическая группа клинической стадии, базирующаяся в Гонконгском научном парке, которая специализируется на ДНК-вакцинах, начала первую фазу клинических испытаний ICVAX, терапевтической вакцины против ВИЧ/СПИДа. Испытания проходят в Национальном центре клинических исследований инфекционных заболеваний при Третьей народной больнице Шэньчжэня, пишет LabioTech.
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ВИЧ является возбудителем СПИДа. На сегодняшний день ВИЧ продолжает распространяться, в результате чего к 2021 году более 38 миллионов человек уже живут с этим вирусом, а более 40 миллионов человек во всем мире погибнут от него.
Пожизненное антиретровирусное лечение (АРТ) не излечивает ВИЧ/СПИД и не восстанавливает полностью иммунную функцию, поэтому компания заявляет, что крайне важно найти эффективную иммунотерапию для потенцирования иммунитета хозяина для достижения функционального излечения у ВИЧ-инфицированных пациентов, не получающих АРТ.
Ученые из гонконгского института создали платформу ДНК-вакцины со специфическим усилением PD-1, лицензия на использование которой была предоставлена исключительно компании Immuno Cure во всем мире. Инновация этой платформы основана на нацеливании растворимого антигена на нервные клетки для запуска усиленных иммунных ответов хозяина, особенно на T-лимфоциты, которые являются основной силой иммунного надзора для уничтожения инфицированных ВИЧ клеток.
ICVAX разработан Immuno Cure в сотрудничестве с гонконгским институтом с целью запуска широко реактивных полифункциональных вирусспецифических Т-клетки для достижения функционального излечения от ВИЧ/СПИДа.
Исследование разработано как рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с повышением дозы для оценки безопасности и иммуногенности ICVAX у стабильных пациентов с ВИЧ/СПИДом, получающих антиретровирусную терапию. К концу исследования будет определена оптимальная схема вакцинации, которая является одновременно безопасной и иммуногенной для стабильных пациентов с ВИЧ, для последующих клинических испытаний в будущем.
В дополнение к ICVAX у компании в настоящее время есть еще одна ДНК-вакцина с усиленным PD-1, ICCOV, в рамках подготовки к переходу ко второй фазе клинических испытаний для борьбы с COVID-19.
Джин Ся, генеральный директор, сказал: "Начало этого клинического испытания первой фазы поддерживается многообещающими результатами доклинических исследований и оценкой безопасности, которые продемонстрировали противовирусную активность этой первой в своем классе терапевтической вакцины, разработанной и разработанной специально против ВИЧ. Мы чрезвычайно впечатлены профессионализмом Национального центра клинических исследований при Третьей народной больнице Шэньчжэня. Я с оптимизмом смотрю на исход этого испытания и очень хочу в ближайшее время перейти к следующему этапу".
Чэнь Чживэй, директор Института СПИДа Гонконгского университета и главный научный консультант Immuno Cure, сказал: "ВИЧ является серьезной проблемой общественного здравоохранения на протяжении более четырех десятилетий. При поддержке Схемы тематических исследований наша вакцинная платформа продемонстрировала безопасность и высокую эффективность у приматов, кроме человека. Я очень рад начать это клиническое испытание, которое принесет немедленную пользу пациентам и поможет нам оценить, можно ли перенести превосходные доклинические данные на людей, заложив прочную основу для разработки вакцины для функционального излечения от ВИЧ".
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