Могут ли вирусы ускорить старение человека: ученые дали свой ответ

Война между нашей иммунной системой и микробами продолжается на протяжении всей нашей жизни, но без нашей помощи ей не победить.

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Когда в 1960-х годах в США начали вакцинировать от вируса кори, дети, к счастью, перестали болеть этим заболеванием. Но это было не единственным бонусом. Внезапно, по статистике обнаружили, что у детей резко упал риск смерти от всевозможных других инфекционных заболеваний, пишет Gizmodo. То же самое произошло и в европейских странах, присоединившихся к общей вакцинации. Но как вакцина может защитить от инфекций, против которых она даже не нацелена?

Как и все другие микробы, которые заражают нас, вирус кори не очень любит нашу иммунную систему. Клетки иммунной системы постоянно высматривают захватчиков и вступают в бой, если обнаружат незваного гостя. Вирусы сопротивляются, скрываясь, пытаясь обмануть иммунную систему, а иногда и контратакуя. Эта война между нашей иммунной системой и различными микробами продолжается на протяжении всей нашей жизни. Это происходит внутри вас на данный момент.

Патогены разработали различное оружие для воздействия на иммунную систему, но вирус кори нашел особенно эффективное. Оно вызывает состояние, которое мы привыкли называть "потерей иммунной памяти". Обычно определенные клетки иммунной системы сохраняют память о предыдущих противниках. Это умно, потому что сокращает время, необходимое иммунной системе, чтобы среагировать, если она снова столкнется с тем же врагом. Тогда уже будет проверенный боевой план, готовый к развертыванию, чтобы лишить инфекцию шанса закрепиться. Эта иммунная "память" является причиной того, что вакцины могут защитить от развития болезни, а также причиной того, что такие заболевания, как ветряная оспа, возникают, чаще всего, только один раз в жизни.

Однако, когда вирус кори вызывает "потерю памяти" в нашей иммунной системе, вся эта ценная информация теряется. Это приносит пользу самому вирусу кори, но также является благом для всех видов других бактерий и вирусов. Внезапно этим патогенам гораздо легче заразить нас. Таким образом, заражение вирусом кори также предрасполагает вас ко всем видам других инфекций. Фактически, по оценкам, вирус кори раньше был причиной половины детских смертей от других инфекций.

Такие один-два удара довольно распространены в мире инфекций. Прямой хук справа от первого заражения, а затем левый хук от второго, которое использует хаос в своих интересах. С одной стороны, этот принцип иллюстрирует, почему вакцины были (и остаются) неофициальной королевой медицинской науки. Но это также и плохие новости, потому что есть еще много опасных микробов, против которых у нас еще нет вакцин.

Особенно хорошим примером является ВИЧ, вирус, вызывающий СПИД. ВИЧ атакует определенные клетки иммунной системы, называемые Т-клетками. Вы можете думать о Т-клетках как о генералах иммунной системы, потому что они отвечают за управление вашими иммунными реакциями. Когда ВИЧ атакует Т-клетки, они в конечном итоге уступают вирусу. Это означает, что иммунная система становится все слабее и слабее, и в конечном итоге она не может справиться со всеми видами других микробов. В результате ВИЧ-инфицированные становятся уязвимыми для безвредных инфекций. Микробы, которые обычно живут в нас или на нас в мирном сосуществовании, чувствуют возможность и начинают бесконтрольно расти. Относительно безвредный грибок Candida albicans – который живет более чем у половины из нас – может превратиться в серьезную инфекцию. Вирус герпеса может превратиться из относительно безвредного в вызывающую форму рака, называемую саркомой Капоши. Даже грипп может стать смертельным.

Инфекционное бремя ВИЧ ложится тяжелой ношей на организм, хотя теперь у нас и есть препараты против ВИЧ, которые помогают пациентам жить намного дольше, чем раньше, они все равно умирают раньше, чем неинфицированные люди. Они также имеют повышенный риск всего, от рака до сердечно-сосудистых заболеваний. И на самом деле получается, что ВИЧ-инфекция сама по себе увеличивает скорость биологического старения. Биологически пациенты с ВИЧ на пять-семь лет старше своего фактического возраста, измеряемого эпигенетическими часами.

В целом, существует бесчисленное множество вирусов, нацеленных на людей, включая те, о которых мы пока не знаем. Нетрудно представить, что некоторые из них способствуют старению или болезням; также нетрудно предположить, что болезни, причину которых мы еще не определили, могут оказаться вызванными бактериями или вирусами. Но быть параноидальным ипохондриком тоже может быть не очень разумно, и, безусловно, стоит воспользоваться здравым смыслом и, конечно же, сделать прививку.

Ранее Фокус писал, что вакцина от COVID пригодилась для получения прививки от рака кожи. Фармакологические компании Moderna и Merck использовали данную технологию для создания персонализированных вакцин для больных раком кожи. И, похоже, она показывает положительные результаты.