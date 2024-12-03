Это прорыв: лекарство от ВИЧ показало почти 100% результат в тестировании на людях

Клиническое исследование 3-й фазы с участием ленакапавира, инъекционного препарата для профилактики ВИЧ, вводимого каждые 26 недель, показало значительное снижение частоты инфицирования по сравнению с ежедневными пероральными препаратами.

В ходе исследования, проводившегося в 88 точках по всему миру с участием 3265 человек, было зарегистрировано только два случая ВИЧ-инфекции в группе, принимавшей препарат, по сравнению с девятью случаями в группе, ежедневно принимавшей лекарство предыдущего поколения. Частота ВИЧ-инфекции в группе ленакапавира была поразительно низкой — 0,10 на 100 человеко-лет, по сравнению с 0,93 в группе F/TDF и 2,37 в более широкой обследованной группы, пишет Science Blog.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Коллин Келли, профессора Университета Эмори, свидетельствует о значительном прогрессе для людей, испытывающих трудности с соблюдением ежедневных пероральных режимов. Келли, также являющаяся содиректором Центра исследований СПИДа при Университете Эмори, подчеркнула почти 100-процентный уровень эффективности и его потенциал для изменения стратегий профилактики ВИЧ.

Важнейшим аспектом этого исследования было решение проблемы соблюдения режима приема лекарств. Современные методы профилактики сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью ежедневного приема лекарств, что заставляет многих отказаться от лечения в течение года. Двухгодичная инъекционная форма ленакапавира рассматривается как прорыв, который может улучшить эффективность, устранив ключевой барьер в профилактике ВИЧ.

В ходе испытания также уделялось особое внимание разнообразию и инклюзивности, отражающим демографические характеристики групп населения, наиболее затронутых ВИЧ. Под руководством доктора Валерии Кантос из исследовательского центра Grady Университета Эмори в исследование были набраны участники из таких стран, как Южная Африка, Бразилия и Мексика, что обеспечило многоязычную поддержку и представительство недостаточно обслуживаемых сообществ. Эти усилия особенно важны, поскольку более 50 % новых случаев ВИЧ в США в 2022 году пришлось на цисгендерных мужчин-геев, что существенно повлияло на чернокожее и латиноамериканское население.

Оценка безопасности в ходе исследования показала, что ленакапавир хорошо переносится, хотя у небольшой части участников (1,2%) наблюдались реакции в месте инъекции. Доктор Карлос дель Рио, заведующий кафедрой медицины Эмори, подчеркнул, что, несмотря на многообещающие результаты, обеспечение равного доступа к этому методу профилактики остается важнейшей задачей.

Ленакапавир, одобренный FDA к 2025 году, может произвести революцию в профилактике ВИЧ, сократив количество визитов к врачу с ежеквартальных до полугодовых, что может значительно облегчить доступ уязвимым группам населения. Это изменение может особенно благоприятно сказаться на сообществах, сталкивающихся с системными барьерами в доступе к здравоохранению, и устранить давний пробел в эффективных стратегиях профилактики ВИЧ.

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