Це прорив: ліки від ВІЛ показали майже 100% результат у тестуванні на людях

Клінічне дослідження 3-ї фази за участю ленакапавіру, ін'єкційного препарату для профілактики ВІЛ, що вводиться кожні 26 тижнів, показало значне зниження частоти інфікування порівняно зі щоденними пероральними препаратами.

Під час дослідження, що проводилося у 88 точках по всьому світу за участю 3 265 осіб, було зареєстровано лише два випадки ВІЛ-інфекції в групі, що приймала препарат, порівняно з дев'ятьма випадками в групі, яка щодня приймала ліки попереднього покоління. Частота ВІЛ-інфекції в групі ленакапавіру була разюче низькою — 0,10 на 100 людино-років, порівняно з 0,93 у групі F/TDF і 2,37 у ширшої обстеженої групи, пише Science Blog.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Коллін Келлі, професора Університету Еморі, свідчить про значний прогрес для людей, які відчувають труднощі з дотриманням щоденних пероральних режимів. Келлі, яка також є співдиректором Центру досліджень СНІДу при Університеті Еморі, наголосила на майже 100-відсотковому рівні ефективності та його потенціал для зміни стратегій профілактики ВІЛ.

Найважливішим аспектом цього дослідження було вирішення проблеми дотримання режиму приймання ліків. Сучасні методи профілактики стикаються з труднощами, пов'язаними з необхідністю щоденного прийому ліків, що змушує багатьох відмовитися від лікування протягом року. Дворічна ін'єкційна форма ленакапавіру розглядається як прорив, який може поліпшити ефективність, усунувши ключовий бар'єр у профілактиці ВІЛ.

Під час випробування також приділялася особлива увага різноманітності та інклюзивності, що відображають демографічні характеристики груп населення, найбільш зачеплених ВІЛ. Під керівництвом доктора Валерії Кантос з дослідницького центру Grady Університету Еморі в дослідження були набрані учасники з таких країн, як Південна Африка, Бразилія і Мексика, що забезпечило багатомовну підтримку і представництво недостатньо обслуговуваних спільнот. Ці зусилля є особливо важливими, оскільки понад 50 % нових випадків ВІЛ у США у 2022 році припало на цисгендерних чоловіків-геїв, що суттєво вплинуло на чорношкіре та латиноамериканське населення.

Оцінка безпеки під час дослідження показала, що ленакапавір добре переноситься, хоча у невеликої частини учасників (1,2%) спостерігалися реакції в місці ін'єкції. Доктор Карлос дель Ріо, завідувач кафедри медицини Еморі, підкреслив, що, незважаючи на багатообіцяючі результати, забезпечення рівного доступу до цього методу профілактики залишається найважливішим завданням.

Ленакапавір, схвалений FDA до 2025 року, може зробити революцію в профілактиці ВІЛ, скоротивши кількість візитів до лікаря з щоквартальних до піврічних, що може значно полегшити доступ вразливим групам населення. Ця зміна може особливо сприятливо позначитися на спільнотах, що стикаються з системними бар'єрами в доступі до охорони здоров'я, і усунути давню прогалину в ефективних стратегіях профілактики ВІЛ.

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