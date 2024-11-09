Інфаркти в молоді та посилення онкології. Які хвороби прийдуть в Україну після війни

Будь-яка війна завжди несе смерть, втрати і біль. Сумні події завдають шкоди здоров'ю і точно не продовжать життя. Сплеск серцево-судинних і онкозахворювань — перше, з чим зіткнуться українці, коли закінчаться бойові дії, впевнені опитані Фокусом лікарі.

Затяжна війна в Україні сильно б'є по здоров'ю нації. Загроза життю, втрати родичів і житла, блекаути та інші поневіряння підвищують ризик серцево-судинних захворювань: інфаркти та інсульти частіше зустрічатимуться серед молоді. Не менш важливими є і психологічні проблеми. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще в серпні 2022 року говорив, що 15 мільйонам людей знадобиться допомога психіатра або психотерапевта.

Поширенню хвороб сприяє обмежений доступ до якісної медицини: багато лікарень зруйновано російськими ракетами, а в сільській місцевості люди змушені їхати в районні або обласні центри для проходження обстеження. Мешканці великих міст теж не поспішають витрачати гроші на проходження медичної діагностики: скринінг, УЗД і аналізи явно не в пріоритеті у більшості українців у воєнний час.

Лікарі-епідеміологи запевняють, що нових захворювань в Україні під час і після війни чекати не варто, але проблеми зі здоров'ям набудуть більшого охоплення. Виняток становитиме поява нової пандемії — мавпячої віспи, яку активно розкручують світові ЗМІ, впевнений головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

Загострення серцево-судинних захворювань через перманентний стрес, на думку лікаря, посяде перше місце серед загроз здоров'ю населення. Тривалий стрес викликає надлишок кортизолу, що загрожує проблемами з нервовою, ендокринною та серцево-судинною системами. Погіршить стан справ і те, що до війни два роки в Україні була стрімка захворюваність на коронавірус, розповідає він Фокусу.

"Гостра реакція на стрес через удари ракет, бомб і "Шахедів" викличуть відтерміновані інфаркти або інсульти. Стрибок тиску і подальші проблеми проявляться з часом. Імунна система більшості людей неправильно працює, умовно ми можемо спостерігати постійний синдром набутого імунного дефіциту", — зазначає лікар.

Психіатри, за словами Жиравецького, швидко обзаведуться постійними клієнтами. Люди втрачають родичів, знайомих, житло, отримують поранення або виїжджають в інші країни в пошуках кращого життя. Усі ці події точно не покращують психічний стан, пояснює фахівець.

Заради збереження ментального здоров'я фахівець радить підтримувати розслаблений стан, наскільки це можливо. Напруга в мозку та в тілі порушує кровообіг, що впливає на всі фізичні та психічні процеси. У цій царині важливо дотримуватися інформаційної гігієни — часте читання новин викликає тривогу.

Українцям загрожують спалахи холери, цирози печінки та хвороби суглобів

Післявоєнна Україна зіткнеться зі збільшенням кількості випадків захворювань, пов'язаних із відсутністю доступу до чистої води. Бактеріальні отруєння загрожують жителям районів, де є проблеми з водою та електрикою. Йдеться насамперед про спалахи холери, гепатиту та ботулізму.

Гострі інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту пов'язані з неможливістю якісно обробити воду для централізованих систем водопостачання. Зіпсовані продукти викликають харчові отруєння, але лікарі успішно застосовують детокс-терапію, що рятує 90% життів, пояснює Тарас Жиравецький.

Різні залежності, включно з алкогольними та наркотичними, також руйнують здоров'я. Лікар акцентує увагу на дешевизні алкогольних напоїв — у населення з'явився доступний спосіб тимчасово знімати стрес.

"Міцний алкоголь свого роду наркотик, але результат гарантований у вигляді цирозу печінки", — зауважує Жиравецький.

Окремий пласт проблем стосується здоров'я військових, які беруть участь у бойових діях. Травми і поранення не минають безслідно, потрібна фізична реабілітація як пораненим, так і тим, хто втратив кінцівки.

Окопний спосіб життя вкрай шкідливий для опорно-рухового апарату. Військові часто страждають на люмбоішіалгію, хворобу хребта через носіння бронежилету, боєкомплектів та інших тягарів. Неправильний розподіл ваги спорядження руйнує суглоби.

Вживання енергетичних напоїв у великій кількості впливає на травну систему, багато бійців страждають на гострі гастрити та виразки дванадцятипалої кишки. Часто енергетичні напої поєднують зі знеболювальними препаратами, які вже самі по собі негативно впливають на слизову шлунка здорової людини.

Зруйновані будинки посилять онкологію

Нікуди не зникнуть і онкологічні захворювання, характерні для довоєнної України. Мирні міста зазнають регулярних ракетних атак і бомбардувань, збудовані в 50-х роках житлові будинки руйнуються, а для їхнього утеплення здебільшого використовували азбест. Сильний канцероген потрапляє в повітря і ґрунт, але ще небезпечніше, коли він опиняється в легенях.

Жителі Донбасу, Харківської, Запорізької та Херсонської областей, де були масштабні руйнування, відчують першими на собі всі наслідки, пояснює Фокусу лікар-онколог першої кваліфікаційної категорії Андрій Гардашников.

"Екологічне середовище і до війни було не найкращим. Що стосується впливу бойових дій, викиди шкідливих речовин в атмосферу збільшилися і збільшилися онкозахворювання. Але очевидних доказів впливу емоційного стану на сплеск ракових захворювань не доведено. Довгострокові прогнози щодо розвитку онкозахворювань можна робити приблизно", — каже фахівець.

В історії ХХ-го століття були різні приклади впливу воєн на здоров'я людей. Після війни в Іраку смертність від раку в районах інтенсивних бомбардувань збільшилася на 50%. У перші три роки після закінчення війни лікарі часто ставили пацієнтам діагнози: рак молочної залози, шийки матки, легень, бронхів, сечового міхура, шкіри, шлунка, яєчок і лейкемію.

А в Югославії через 13 років після війни рівень захворюваності на рак молочної залози збільшився з 68 до 80 випадків на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні прогнозують магнітні бурі в листопаді, які вплинуть на самопочуття людей. Потужна буря червоного рівня очікується ближче до кінця місяця.

Фокус раніше перераховував напої, що допомагають людині прожити довше. Червоне вино — багате джерело ресвератролу, потужного антиоксиданту, а чорна кава містить дофамін і серотонін, що поліпшують настрій.