Инфаркты у молодежи и усиление онкологии. Какие болезни придут в Украину после войны

Любая война всегда несет смерть, потери и боль. Печальные события наносят урон здоровью и точно не продлят жизнь. Всплеск сердечно-сосудистых и онкозаболеваний — первое, с чем столкнутся украинцы, когда закончатся боевые действия, уверенные опрошенные Фокусом врачи.

Затяжная война в Украине сильно бьет по здоровью нации. Угроза жизни, потери родственников и жилья, блэкауты и прочие лишения повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркты и инсульты будут чаще встречаться среди молодежи. Не менее важными являются и психологические проблемы. Министр охраны здоровья Виктор Ляшко еще в августе 2022 года говорил, что 15 миллионам человек понадобится помощь психиатра или психотерапевта.

Распространению болезней способствует ограниченный доступ к качественной медицине: многие больницы разрушены российскими ракетами, а в сельской местности люди вынуждены ехать в районные или областные центры для прохождения обследования. Жители крупных городов тоже не спешат тратить деньги на прохождение медицинской диагностики: скрининг, УЗИ и анализы явно не в приоритете у большинства украинцев в военное время.

Врачи-эпидемиологи уверяют, что новых заболеваний в Украине во время и после войны ждать не стоит, но проблемы со здоровьем приобретут больший охват. Исключение составит появление новой пандемии — обезьяньей оспы, активно раскручиваемой мировыми СМИ, уверен главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

Обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за перманентного стресса, по мнению доктора, займет первое место среди угроз здоровью населения. Длительный стресс вызывает избыток кортизола, что чревато проблемами с нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой системами. Усугубит положение дел и то, что до войны два года в Украине была стремительная заболеваемость коронавирусом, рассказывает он Фокусу.

"Острая реакция на стресс из-за ударов ракет, бомб и "Шахедов" вызовут отсроченные инфаркты или инсульты. Скачок давления и последующие проблемы проявятся со временем. Иммунная система большинства людей неправильно работает, условно мы можем наблюдать постоянный синдром приобретенного иммунного дефицита", — отмечает врач.

Психиатры, по словам Жиравецкого, быстро обзаведутся постоянными клиентами. Люди теряют родственников, знакомых, жилье, получают ранения или выезжают в другие страны в поисках лучшей жизни. Все эти события точно не улучшают психическое состояние, объясняет специалист.

Ради сохранения ментального здоровья специалист советует поддерживать расслабленное состояние, насколько это возможно. Напряжение в мозгу и в теле нарушает кровообращение, что влияет на все физические и психические процессы. В этой области важно придерживаться информационной гигиены — частое чтение новостей вызывает тревогу.

Украинцам грозят вспышки холеры, циррозы печени и болезни суставов

Послевоенная Украина столкнется с увеличением количества случаев заболеваний, связанных с отсутствием доступа к чистой воды. Бактериальные отравления грозят жителям районов, где имеются проблемы с водой и электричеством. Речь идет прежде всего о вспышках холеры, гепатита и ботулизма.

Острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта связаны с невозможностью качественно обработать воду для централизованных систем водоснабжения. Испорченные продукты вызывают пищевые отравления, но врачи успешно применяют детокс-терапию, спасающую 90% жизней, поясняет Тарас Жиравецкий.

Разные зависимости, включая алкогольные и наркотические, также разрушают здоровье. Врач акцентирует внимание на дешевизне алкогольных напитков — у населения появился доступный способ временно снимать стресс.

"Крепкий алкоголь своего рода наркотик, но результат гарантирован в виде цирроза печени", — замечает Жиравецкий.

Отдельный пласт проблем касается здоровья военных, участвующих в боевых действиях. Травмы и ранения не проходят бесследно, потребуется физическая реабилитация как раненым, так и потерявшим конечности.

Окопный способ жизни крайне вреден для опорно-двигательного аппарата. Военные часто страдают люмбоишиалгией, болезнью позвоночника из-за ношения бронежилета, боекомплектов и других тяжестей. Неправильное распределение веса снаряжения разрушает суставы.

Употребление энергетических напитков в большом количестве влияет на пищеварительную систему, многие бойцы страдают острыми гастритами и язвами двенадцатиперстной кишки. Часто энергетические напитки сочетают с обезболивающими препаратами, которые уже сами по себе отрицательно влияют на слизистую желудка здорового человека.

Разрушенные дома усилят онкологию

Никуда не исчезнут и онкологические заболевания, характерные для довоенной Украины. Мирные города подвергаются регулярным ракетным атакам и бомбардировкам, построенные в 50-х годах жилые дома разрушаются, а для их утепления в основном использовали асбест. Сильный канцероген попадает в воздух и почву, но еще опаснее, когда он оказывается в легких.

Жители Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, где были масштабные разрушения, почувствуют первыми на себе все последствия, объясняет Фокусу врач-онколог первой квалификационной категории Андрей Гардашников.

"Экологическая среда и до войны была не самая лучшая. Что касается влияния боевых действий, выбросы вредных веществ в атмосферу увеличились и увеличились онкозаболевания. Но очевидных доказательств влияния эмоционального состояния на всплеск раковых заболеваний не доказан. Долгосрочные прогнозы по развитию онкозаболеваний можно делать приблизительно", — говорит специалист.

В истории ХХ-го века были разные примеры влияния войн на здоровье людей. После войны в Ираке смертность от рака в районах интенсивных бомбардировок увеличилась на 50%. В первые три года после окончания войны врачи часто ставили пациентам диагнозы рак молочной железы, шейки матки, легких, бронхов, мочевого пузыря, кожи, желудка, яичек и лейкемию.

А в Югославии через 13 лет после войны уровень заболеваемости раком молочной железы увеличился с 68 до 80 случаев на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине прогнозируют магнитные бури в ноябре, которые повлияют на самочувствие людей. Мощная буря красного уровня ожидается ближе к концу месяца.

Фокус ранее перечислял напитки, помогающие человеку прожить дольше. Красное вино — богатый источник ресвератрола, мощного антиоксиданта, а черный кофе содержит дофамин и серотонин, улучшающие настроение.