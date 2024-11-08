Вызывают сонливость и слабость: прогноз магнитных бурь на ноябрь для Украины

Влияние солнечной и геомагнитной активности на человека колоссальное, ведь может спровоцировать плохое самочувствие. Согласно прогнозу, в ближайшие дни будут фиксироваться магнитные бури, поэтому населению стоит подготовиться.

Магнитные бури 7-9 ноября и в целом в течение месяца будут распространенным явлением и население столкнется с ними неоднократно. Они повлияют как на работу техники, так и на самочувствие людей. Об этом говорится в прогнозе Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь — что нужно знать

Чем выше К-индекс у магнитных бурь, тем сильнее они могут повлиять на людей и технику. Пик на этой неделе фиксировался в четверг, 7 ноября, однако в последующие дни ситуация не сильно лучше.

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Если 7 ноября К-индекс был на красном уровне и достигал отметки 5, то в пятницу и субботу буря немного утихнет до К-индекса 4 (желтый уровень).

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Согласно прогнозу солнечной и геомагнитной активности Центра прогнозирования космической погоды в ноябре ожидается еще несколько умеренных магнитных бурь и одна мощная:

11-12 ноября — умеренная буря, К-индекс 4;

15 ноября — умеренная буря, К-индекс 4;

20 ноября — умеренная буря, К-индекс 4;

24-25 — мощная буря красного уровня, К-индекс-5.

В то же время, ситуация может меняться, ведь солнечная активность достаточно динамичная и ее трудно предсказать.

Как влияет магнитная буря на человека?

Влияние магнитных бурь на человека очень высокое, ведь они могут вызвать слабость, сонливость, колебания давления, головную боль и другие симптомы. Облегчить такое состояние можно с помощью полноценного сна или прогулок на свежем воздухе. Отдельное влияние может оказать правильное питание.

Также магнитные бури влияют на технику и могут вызвать ее различные сбои.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что геомагнитные бури представляют угрозу для движения поездов. По словам ученых, такие события происходят редко, но эта угроза является реальной.

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