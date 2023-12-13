Геомагнитные бури представляют угрозу для движения поездов: в чем причина

По словам ученых, такие события происходят редко, но эта угроза является реальной.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Space Weather, геомагнитные бури, которые возникают особенно во время пика солнечной активности, представляют угрозу для безопасности железнодорожного движения. Угроза состоит в том, что такие бури могут привести к сбою в работе железнодорожных сигналов, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Геомагнитные бури возникают на Земле вследствие извержений энергии и плазмы на Солнце, когда происходят вспышки и корональные выбросы массы. Солнечные частицы, достигшие Земли, сталкиваются с магнитным полем планеты, попадают в атмосферу и вызывают не только полярные сияния, но и сбои в работе радиосвязи, электрических сетей и другого важного технологического оборудования.

Важно

На Солнце нашли "пляж" и "тихую гавань": что обнаружили ученые на поверхности звезды (фото)

Особенно сильные геомагнитные бури возникают во время пика солнечной активности, который наступает каждые 11 лет в течение солнечного цикла. Как уже писал Фокус, очередной пик активности Солнца наступит уже в начале следующего года.

Особенно сильные геомагнитные бури возникают во время пика солнечной активности, который наступает каждые 11 лет в течение солнечного цикла Фото: NASA

Авторы нового исследования пришли к выводу, что самые сильные геомагнитные бури могут повлиять на движение поездов, что потенциально несет риск возникновения несчастных случаев на железной дороге. Дело в том, что такие бури могут создавать сбой в работе электрических сигнальных станций, то есть может произойти внезапное переключение железнодорожных светофоров с красного сигнала (то есть, запрет движения), на зеленый сигнал (движение разрешено).

По словам ученых, неисправность в рельсовых электрических цепях, вызванная геомагнитными бурями, могут происходить каждые 10 лет, как раз во время пика активности Солнца. Самые серьезные события, которые повлияли на работу разного рода оборудования в разных частях мира, произошли в 1989 и в 2003 году, отмечают исследователи. И это повлияло на жизнь миллионов людей.

По словам авторов исследования, переключение железнодорожных сигналов не обязательно приведет к катастрофе. Если в результате геомагнитной бури зеленый сигнал светофора измениться на красный, то поезд просто остановиться. Но гораздо хуже, когда красный сигнал измениться на зеленый и это уже будет серьезной проблемой.

С другой стороны, как отмечают исследователи, даже не очень сильные геомагнитные бури, могут приводить к подобным неприятным ситуациям, но это случается гораздо реже. Поэтому безопасность железнодорожного движения, особенно во время пика активности Солнца зависит от правильного прогнозирования космической погоды.

В начале декабря, как уже писал Фокус, ученые зафиксировали мощные проявления солнечной активности, когда в космос вырвался поток солнечного ветра из огромной корональной дыры на Солнце.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли выяснить, каким образом происходят извержения на очень ярких звездах. Эти извержения иногда в тысячи раз мощнее, чем те, которые появляются на Солнце.

Как уже писал Фокус, согласно новой теории, люди смогут получить почти безграничную энергию от такого неожиданного источника, как черные дыры.