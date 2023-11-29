Ученые выяснили, когда наступит пик активности Солнца: чем это грозит Земле

Новое исследование показывает, что солнечный максимум наступит уже совсем скоро и это не очень хорошая новость для нашей планеты.

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Авторы нового исследования, опубликованного в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, обнаружили новую взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен. Это помогло предсказать время наступления пика активности Солнца во время нынешнего 25-го солнечного цикла, пишет Phys.

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Каждые 11 лет, то есть в течение одного солнечного цикла, на Солнце можно наблюдать как повышение, так и снижение солнечной активности, то есть солнечный максимум и солнечный минимум соответственно.

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О том, что новый солнечный максимум может начаться раньше, чем показывали предварительные прогнозы, то есть в 2025 году, ученые говорят уже в течение всего этого года. Новое исследование подтверждает этот факт.

На Солнце, которое состоит из плазмы, то есть очень горячего ионизированного газа, образуется особенные магнитные поля, которые проявляются в виде темных участков с более холодной плазмой, которые называются солнечными пятнами. Эти пятна могут иметь размер нашей планеты и даже больше, а местные магнитные поля в 10 тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

Когда линии магнитных полей в солнечных пятнах начинают менять свою форму, то соединяясь, то разъединяясь, появляются вспышки в виде очень сильного выброса излучения и корональные выбросы массы, то есть намагниченной плазмы в космос.

Чем сильнее такие выбросы, а особенно если они направлены в сторону Земли, тем выше вероятность того, что появится сильная геомагнитная буря, которая может нанести серьезный ущерб орбитальным спутникам, электросетям и телекоммуникациям на нашей планете.

Чем сильнее такие выбросы, а особенно если они направлены в сторону Земли, тем выше вероятность того, что появится сильная геомагнитная буря, которая может нанести серьезный ущерб орбитальным спутникам, электросетям и телекоммуникациям на нашей планете Фото: Forbes

Когда наступает солнечный максимум, то количество пятен на Солнце стремительно растет. Все больше возникает солнечных вспышек и корональных выбросов массы, при этом эти явления приобретают максимальную интенсивность. То есть существует реальная угроза для работы земных технологий в это время. Но точно спрогнозировать наступление солнечного максимума остается сложной задачей.

По словам авторов исследования, солнечный цикл создает механизм динамо, который приводит в действие движение энергии плазменных потоков внутри Солнца. Этот механизм включает в себя две основные составляющие: цикл солнечных пятен и цикл дипольного магнитного поля Солнца. Это поле похоже на магнитное поле Земли и когда происходит изменение цикла солнечных пятен, то диполное магнитное поле также либо набирает силу, либо уменьшает мощность. При этом магнитные полюса Солнца меняются местами каждые 11 лет.

Чем быстрее увеличивается количество солнечных пятен, тем данный солнечный цикл имеет более высокую интенсивность. То есть солнечный максимум в этом случае может наступить быстрее, чем обычно.

На Солнце, которое состоит из плазмы, то есть очень горячего ионизированного газа, образуется особенные магнитные поля, которые проявляются в виде темных участков с более холодной плазмой, которые называются солнечными пятнами. Эти пятна могут иметь размер нашей планеты и даже больше, а местные магнитные поля в 10 тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли Фото: NASA

Ученые обнаружили новую взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен, которые значительно активизировались на поверхности Солнца, и спрогнозировали наступление нового пика активности Солнца.

Авторы исследования говорят, что следующий солнечный максимум наступить уже в начале 2024 года. Хотя некоторая неопределенность в расчетах отодвигает также временные рамки до сентября следующего года.

Если новый солнечный максимум будет, как считается, намного сильнее, чем предыдущий, то количество вспышек на Солнце может значительно вырасти в 2024 году. И это не очень хорошая новость для нашей планеты. С другой стороны, Земля уже пережила много подобных событий, но раньше люди не были настолько зависимы от технологий, которые могут выйти из строя.

Как уже писал Фокус, недавно на Солнце появился новый регион из солнечных пятен, который по площади в 15 раз больше Земли.