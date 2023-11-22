У природы есть плохая погода. Как все живое на Земле зависит от космических ненастий

Астрономы говорят, что основным двигателем космической погоды для Солнечной системы является Солнце. Наша звезда сделала возможной жизнь на Земле, а также может ее уничтожить по "легкому мановению руки".

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Невероятное множество факторов и переменных привели к формированию планеты Земля, которую мы занимаем сегодня и жизнь на которой находит способы развиваться и процветать даже в самых сложных условиях. Солнце — катализатор всего этого, именно оно подталкивает жизнь на Земле к более сложным формам своим стабильным термоядерным синтезом.

Но Солнце остается безопасным только благодаря встроенной в Землю защите — магнитосфере. И Солнце, и магнитосфера меняются со временем, причем сила каждого из них колеблется. Солнце направляет к нам мощную космическую погоду, а магнитосфера защищает Землю.

Как космическая погода и магнитосфера повлияли на Землю

Новое исследование рассматривает, как Солнце и магнитный щит Земли менялись со временем и как эти изменения влияли на пригодность нашей планеты. Главный автор — Хакобо Варела, исследователь из Мадридского университета имени Карла III.

Сегодня мы знаем о Солцне намного больше, чем даже несколько десятилетий назад. Солнечный зонд Паркер, Солнечная и гелиосферная обсерватория SOHO, космическая обсерватория Solar Dynamics Observatory (SDO) и другие космические аппараты в настоящее время интенсивно изучают светило. Мы знаем, что у Солнца есть 11-летний цикл и что иногда оно порождает мощные солнечные бури, способные отключить электрооборудование на Земле.

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Мы также много знаем о магнитосфере Земли. Мы знаем, что вращающееся железное ядро планеты и конвекционные потоки создают магнитный щит, который блокирует большую часть опасного излучения Солнца, пропуская при этом тепло. Мы знаем, что полярные области Земли могут менять свое положение, и что сила магнитосферы менялась со временем.

Космическая и погода и магнитосфера регулируют население Земли

Солнечный ветер (SW) и магнитное поле межпланетного пространства (IMF) объединяются, создавая космическую погоду, и обитаемость планеты зависит от того, как космическая погода взаимодействует с нашей магнитосферой. Без крепкой магнитосферы Земля остается незащищенной.

"Это означает, что условия космической погоды могут накладывать ограничения на "умения" Земли и экзопланет защищать свою поверхность магнитосферой, избегая при этом воздействия звездного ветра, стерилизующего поверхность", — пишут авторы.

Корональные выбросы массы (CME) оказывают наиболее разрушительное воздействие на магнитосферу Земли. Когда Солнце излучает мощный CME, направленный на Землю, он временно деформирует магнитосферу Земли. Дневная сторона сжимается, а ночная сторона — удлиняется. Большую часть времени это приводит только к более мощным северным сияниям — естественному световому шоу, которое достигает более низких широт, чем обычно.

Но этот баланс не всегда соблюдается. В более ранней истории Солнце вращалось быстрее и имело более мощную магнитную активность. Поскольку CME вызываются поведением Солнца, включая его вращение и магнетизм, в прошлом Солнце излучало более мощные CME.

Солнце остается безопасным только благодаря встроенной в Землю защите — магнитосфере Фото: Forbes

"Динамическое давление солнечного ветра и интенсивность корональных выбросов были намного выше на более ранних этапах жизни Солнца по сравнению с нынешним временем. Таким образом, возмущения, вызванные молодым Солнцем в магнитосфере Земли, были сильнее", — подчеркивает Хакобо Варела.

Вопрос заключается в том, как именно все это менялось со временем и как влияло на пригодность планеты для жизни? Как это повлияет на Землю в будущем?

"Цель данного исследования — проанализировать пригодность Земли в ходе эволюции Солнца", — объясняют авторы. Команда провела ряд подробных симуляций, чтобы исследовать взаимодействие между Солнцем и Землей за миллиарды лет истории. Симуляции основаны на установленных научных моделях факторов, таких как сила солнечного ветра.

Одним из явлений, изменяющихся со временем, является сила магнитного поля Земли, измеряемая в микротеслах. Недавние данные показывают, что она меняется в соответствии с циклом продолжительностью в 200 миллионов лет. Эти изменения вызваны процессами внутри Земли, где формируется магнитное поле.

Авторы исследования изучили, как изменялась пригодность Земли в периоды слабой, нормальной и высокой интенсивности двухполярного магнитного поля.

Также существуют периоды, когда меняется не только интенсивность магнитного поля Земли, но и его структура. Иногда Земля переживает временные отрезки, когда ее магнитное поле является мультиполярным, а не двухполярным. В эти периоды также изменяется сила поля.

Земля переживала периоды низкой интенсивности магнитного поля в течение Протерозойской эры и в периоды Кембрия, Девона и Каменноугольного периода палеозойской эры. Также низкая интенсивность магнитного поля имела место в Триасовом периоде мезозойской эры. Эти времена соответствуют моделям с интенсивностью всего 5 микротесла, обозначенным красным цветом.

Существуют периоды, когда меняется не только интенсивность магнитного поля Земли, но и его структура Фото: Varela et al. 2023

Периоды немного более сильного магнитного поля (15 микротесла) встречаются в Палеоархейской и Мезоархейской эрах, Протерозойской эре, Юрском периоде мезозойской эры и Палеогеновом периоде кайнозойской эры. Эти периоды обозначены оранжевым цветом.

"Модель диполя с 30 мкТ представляет собой Мезопротерозойскую и Неоархейскую эры, а также периоды Неогена и Четвертичного периода крейдяной эры", — объясняют авторы. Эти времена отмечены розовым цветом.

Сила магнитного поля Земли была наивысшей в ее ранние дни. "Модель диполя с 45 мкТ представляет периоды высокой интенсивности магнитного поля во времена Эоархейской эры и Архейской эры", — пишут авторы. Эти периоды обозначены фиолетовым цветом.

Итак, что из всего этого следует?

Критической частью работы является определение расстояния магнитопаузы. Это расстояние сжимается более энергичными солнечными ветрами и расширяется, когда сила магнитного поля Земли выше. На рисунке выше (а) показано уменьшение расстояния магнитопаузы по сравнению с (d), когда сила магнитного поля выше.

Во времена сильных солнечных ветров и слабого магнетизма дистанция магнитопаузы ближе к поверхности Земли, что означает угрозу со стороны Солнца для жизни на планете. Если эта дистанция уменьшится до нуля, значит, радиация Солнца сможет достичь поверхности и пригодность Земли для жизни сильно снизится.

Фото: Varela et al. 2023

"Мы приходим к выводу, что воздействие космической погоды на пригодность Земли для жизни должно рассматриваться как важный фактор эволюции", — пишут авторы.

Исследование показывает, как космическая погода и сила магнитного поля Земли менялись со временем и влияли на пригодность планеты для обитания или делали жизнь более сложной. Оно также показывает, что в периоды мультиполярной конфигурации магнитного поля Земли, предшествующие перевороту полюсов, мы более уязвимы перед космической погодой. Последняя инверсия полюсов произошла около 780 000 лет назад, и магнитный щит ослаб. Инверсии могут занимать сотни или даже тысячи лет. Мы все еще защищены во время инверсий, но не так хорошо. Если в это время произойдет мощный корональный выброс массы, это может вызвать разрушительную геомагнитное бурю.

В далеком будущем двухполярное магнитное поле Земли ослабнет, подобно тому, как это произошло с Марсом. Планета будет менее способной сопротивляться воздействию Солнца, и ее пригодность для жизни будет ухудшиться. В конечном итоге последовательные корональные выбросы массы будут ударять по поверхности, причиняя все больше разрушений в биосфере Земли. С течением времени даже относительно слабый солнечный ветер достигнет поверхности, и Земля будет постоянно омываться радиацией.

По материалам Universe Today.

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