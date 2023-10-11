Космическая эволюция. Ученые запечатлели момент, когда начинают формироваться планеты (фото)

Наземный телескоп ALMA сделал снимок протопланетного диска, в котором вскоре сформируются новые планеты.

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В космосе можно обнаружить очень мало полностью одинаковых планет. Но все они рождаются одним и тем же способом. Этот процесс происходит в протопланетных дисках, которые окружают очень молодые звезды. С помощью телескопа ALMA ученые смогли увидеть тот самый момент, когда в протопланетном диске звезды DG Тельца, когда эти планеты только начинают свое появление, пишет Universe Today.

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После появления звезд и молекулярных облаков, часть оставшегося вещества начинает кружить вокруг этих очень молодых звезд в виде протопланетных дисков. Внутри дисков материя начинает слипаться в планетезимали, из которых появятся планеты. Благодаря процессу накопления материи в дисках становятся видимыми пробелы в виде полос. Но увидеть то, что происходит внутри протопланетных дисков непросто, так как огромное количество пыли уменьшает яркость большей части света. Но телескоп ALMA может уловить самое тусклое излучение.

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Космические расчеты: как астрономы узнают возраст планет и звезд

Как сказано в новом исследовании, опубликованном в издании Astrophysical Journal, наземный телескоп наблюдал за тем самым моментом, когда начинают формироваться планеты в протопланетном диске, окружающем звезду DG Тельца, которой всего 1 млн лет. То есть ученые получили изображение гладкого диска, в котором скоро образуются новые планеты, на что указывает много признаков.

Протопланетный диск звезды DG Тельца Фото: Universe Today

Ученые выяснили, что несмотря на то, что протопланетный диск кажется полностью гладки и тонким, все же уровень распределения пыли в нем меняется на расстоянии от 40 до 45 астрономических единиц от звезды. Ученые увидели признаки существования здесь сложных органических молекул на основе углерода. Считается, что эти молекулы играют важную роль в появлении жизни. Но пока планеты вокруг этой звезды не сформируются, сложно сказать, какую роль в эволюции планеты сыграют эти молекулы. Тем более, что их обнаружили на очень большом расстоянии от звезды.

Другие протопланетные диски, снимки которых сделал телескоп ALMA Фото: Universe Today

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал неожиданное открытие в спутнике Млечного Пути. Ученые из NASA показали новое изображение галактики Малое Магелланово Облакои выяснили, что ней находится намного больше тяжелых химических элементов, чем считалось ранее.

Как уже писал Фокус, оказалось, что дискообразные галактики не были исключительным явлением в ранней Вселенной. Считалось, что такие галактики не могли появится в течение нескольких миллиардов лет, но новые наблюдения показали, что на самом деле в ранней истории Вселенной их было много. Таким образом новое открытие меняет представление об эволюции космоса.

Также Фокус писал о том, что китайские астрономы смогли поймать новый радиосигнал из космоса. Источники таких сигналов до сих пор неизвестны, но за последние годы их уловили уже несколько сотен.