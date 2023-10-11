Космічна еволюція. Учені зафіксували момент, коли починають формуватися планети (фото)

Наземний телескоп ALMA зробив знімок протопланетного диска, в якому незабаром сформуються нові планети.

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У космосі можна виявити дуже мало повністю однакових планет. Але всі вони народжуються одним і тим самим способом. Цей процес відбувається в протопланетних дисках, які оточують дуже молоді зірки. За допомогою телескопа ALMA вчені змогли побачити той самий момент, коли в протопланетному диску зірки DG Тельця, коли ці планети тільки починають свою появу, пише Universe Today.

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Після появи зірок і молекулярних хмар, частина речовини, що залишилася, починає кружляти навколо цих дуже молодих зірок у вигляді протопланетних дисків. Усередині дисків матерія починає злипатися в планетезимали, з яких з'являться планети. Завдяки процесу накопичення матерії в дисках стають видимими прогалини у вигляді смуг. Але побачити те, що відбувається всередині протопланетних дисків непросто, оскільки величезна кількість пилу зменшує яскравість більшої частини світла. Але телескоп ALMA може вловити найтьмяніше випромінювання.

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Як ідеться в новому дослідженні, опублікованому у виданні Astrophysical Journal, наземний телескоп спостерігав за тим самим моментом, коли починають формуватися планети в протопланетному диску, що оточує зірку DG Тельця, якій лише 1 млн років. Тобто вчені отримали зображення гладенького диска, в якому скоро утворюються нові планети, на що вказує багато ознак.

Протопланетний диск зірки DG Тельця Фото: Universe Today

Науковці з'ясували, що незважаючи на те, що протопланетний диск видається повністю гладеньким і тонким, все ж рівень розподілу пилу в ньому змінюється на відстані від 40 до 45 астрономічних одиниць від зірки. Вчені побачили ознаки існування тут складних органічних молекул на основі вуглецю. Вважається, що ці молекули відіграють важливу роль у появі життя. Але поки планети навколо цієї зірки не сформуються, складно сказати, яку роль в еволюції планети відіграють ці молекули. Тим більше, що їх виявили на дуже великій відстані від зірки.

Інші протопланетні диски, знімки яких зробив телескоп ALMA Фото: Universe Today

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив несподіване відкриття в супутнику Чумацького Шляху. Вчені з NASA показали нове зображення галактики Мала Магелланова Хмара і з'ясували, що в ній знаходиться набагато більше важких хімічних елементів, ніж вважалося раніше.

Як уже писав Фокус, виявилося, що дископодібні галактики не були винятковим явищем у ранньому Всесвіті. Вважалося, що такі галактики не могли з'явитися протягом декількох мільярдів років, але нові спостереження показали, що насправді в ранній історії Всесвіту їх було багато. Таким чином нове відкриття змінює уявлення про еволюцію космосу.

Також Фокус писав про те, що китайські астрономи змогли зловити новий радіосигнал з космосу. Джерела таких сигналів досі невідомі, але за останні роки їх вловили вже кілька сотень.