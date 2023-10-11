Космічний полудень. Телескоп Вебб зробив несподіване відкриття в супутнику Чумацького Шляху (фото)

Вчені з NASA показали нове зображення галактики Мала Магелланова Хмара.

Related video

Вчені змогли отримати багато нових подробиць про еволюцію галактики Мала Магелланова Хмара, яка є супутником нашої галактики і розташована на відстані 210 тисяч світлових років від Землі. За допомогою космічного телескопа Вебб вони з'ясували, що в цій галактиці знаходиться набагато більше пилу з важких хімічних елементів, ніж вважалося раніше, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені з NASA показали новий знімок галактики Мала Магелланова Хмара з великою деталізацією. Зокрема, телескоп сфотографував регіон, де з'являються нові зірки, під назвою NGC 346. Синім кольором на зображенні показано викиди таких молекул, як силікати та поліциклічні ароматичні вуглеводні, а червоним кольором показано пил, який нагріли своїм випромінюванням найяскравіші та найбільші зірки в центрі NGC 346.

Важливо

Невидима для людського ока. NASA показало знімок далекої галактики від телескопа Габбл (фото)

На новому зображенні вчені змогли виокремити 1001 зірку, більшість з яких є молодими зірками, що приховані від огляду іншими телескопами пилом. Але прилади телескопа Вебб можуть побачити ці зірки навіть крізь щільну пелену пилу.

Цей регіон космосу утворився набагато пізніше, ніж Чумацький Шлях, і це проявляється в наявності набагато меншої кількості важких хімічних елементів. Такі елементи формуються протягом десятків і сотень мільйонів років у ядрах великих зірок, а потім вони наповнюють собою навколишній космос після вибуху наднових.

Вчені з NASA показали новий знімок галактики Мала Магелланова Хмара з великою деталізацією. Зокрема, телескоп сфотографував регіон, де з'являються нові зірки, під назвою NGC 346 Фото: NASA

Космічний пил якраз і складається з таких важких хімічних елементів, а з огляду на вік регіону NGC 346, то такого пилу мало б бути дуже мало. Але нове спостереження телескопа Вебб навпаки несподівано показало наявність дуже великої кількості пилу.

За допомогою нового знімка вчені можуть краще зрозуміти, скільки насправді зірок перебуває в даному регіоні космосу, а також скільки тут існує протозірок, тобто об'єктів, які перебувають на стадії перетворення на звичайну зірку.

За словами вчених з NASA, отримана інформація дасть змогу поліпшити розуміння процесів, які відбувалися у Всесвіті в так званий космічний полудень мільярди років тому. У цей період настав пік появи нових зірок у Всесвіті, а рівень наявності важких хімічних елементів у космосі був нижчим, ніж зараз.

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного телескопа Gaia астрономи змогли ідентифікувати в найбільшому кульовому зоряному скупченні Чумацького Шляху півмільйона нових, раніше невідомих зірок.

Також Фокус писав про те, що автори нового дослідження представили спосіб дешевого і швидкого польоту до Нептуна, найостаннішої планети Сонячної системи. Вчені запропонували використовувати супутник планети для того, щоб значно знизити вартість майбутньої місії.