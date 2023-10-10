Невидима для людського ока. NASA показало знімок далекої галактики від телескопа Хаббл (фото)

Космічний телескоп Габбл надав новий погляд на спіральну галактику, яку раніше фотографував телескоп Вебб.

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Учені з NASA показали нове зображення спіральної галактики з перемичкою під назвою NGC 5068. Кілька місяців тому знімок цієї галактики в інфрачервоному діапазоні світла вже робив космічний телескоп Вебб. Але нове зображення було зроблено в різних діапазонах довжин хвиль світла космічним телескопом Габбл. Тепер цент галактики NGC 5068 виглядає ще більш барвисто, ніж раніше, пише Phys.

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Яскраво-рожеві і темно-червоні плями на знімку галактики NGC 5068 підставляють собою тисячі регіонів, де з'являються нові зірки, які заповнені також великою кількістю міжзоряного газу і пилу. NGC 5068 знаходиться на відстані в 20 млн світлових років від Землі, а диметр галактики становить 45 тисяч світлових років. Тобто вона майже у 2 рази менша, ніж наша галактика.

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Яскрава "синя" галактика належить одночасно до різних видів: новий знімок телескопа Габбл (фото)

У самій верхній частині нового знімка можна побачити яскраву перемичку, тобто регіон з величезною концентрацією старих зірок. За цією перемичкою ховається надмасивна чорна діра, яка притягує до себе зірки своєю потужною гравітацією.

На цьому зображенні NGC 5068, отриманому космічним телескопом Габбл, використані дані в ультрафіолетовому, видимому і ближньому інфрачервоному діапазоні світла Фото: NASA

Що стосується кольору регіонів появи нових зірок, то вони виглядають так через наявність тут великої кількості іонізованого водню. При цьому регіони зореутворення, хоча це не зовсім чітко видно на цьому знімку, розташовані спіральних рукавів галактики NGC 5068.

Телескоп Хаббл сфотографував центр спіральної галактики у видимому, ультрафіолетовому та ближньому інфрачервоному діапазоні світла. Насправді, людське око не може побачити галактику NGC 5068. Це пов'язано з тим, що вона має відносно низьку яскравість.

Зображення космічного телескопа Хаббл (угорі праворуч) зроблено в ультрафіолетовому, видимому і ближньому інфрачервоному світлі. Зображення телескопа Вебб (внизу праворуч) зроблено в інфрачервоному діапазоні світла. У лівому нижньому кутку показано розташування зображень Габбла і Вебба в контексті всієї галактики NGC 5068 і відносно одне одного Фото: NASA

Різні зірки в цій галактиці випромінюють світло з різними довжинами хвиль. Наприклад, молоді та гарячі зірки випромінюють ультрафіолетове світло, тому Хаббл може їх побачити. Звичайно, у телескопа Вебб, який раніше робив знімки галактики NGC 5068, як уже писав Фокус, більше можливостей спостерігати за найбільш невловимими для інших телескопів деталями. Але, в будь-якому разі зображення телескопа Хаббл вражає.

До речі, астрономи виявили в галактиці NGC 5068 110 зірок Вольфа-Райє. Це дуже старі та масивні зірки, які втрачають масу з дуже високою швидкістю. Хоча ці зірки здебільшого у 25 разів більші за Сонце, вони випромінюють у мільйон разів більше світла. Варто сказати, що в нашій галактиці Чумацький Шлях вчені виявили 220 зірок Вольфа-Райє.

Спіральну галактику NGC 5068 виявив ще 1785 року астроном Вільям Гершель.

Фокус уже писав про те, що нове відкриття змінює уявлення про Всесвіт. Виявилося, що таких галактик, як Чумацький Шлях, у ранньому Всесвіті було в 10 разів більше, ніж передбачалося. Таким чином це змінює уявлення про еволюцію галактик у перший мільярд років існування космосу.

Також Фокус писав про те, що ідея Ілона Маска знайшла своє підтвердження завдяки новому дослідженню, яке передбачає, що ми можемо жити у віртуальному Всесвіті.