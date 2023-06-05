Заглянути за галактичний бар: телескоп Вебба розкриває секрети зірок (фото)

На нових знімках космічного телескопа можна побачити в усій красі спіральну галактику NGC 5068.

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Космічний телескоп Вебба зробив нові детальні знімки спіральної галактики з баром NGC 5068. Так астрономи змогли побачити в усіх подробицях, як утворюються нові зірки у відносно недалекій від нас галактиці, пише SciTechDaily.

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Через те, що телескоп Вебба за допомогою своїх приладів може зазирнути крізь газ і пил, які покривають галактики, його спостереження за космосом є дуже цінними для астрономів. Особливо їх цікавлять процеси створення нових зірок, які є найважливішим аспектом еволюції галактик. Завдяки новим знімкам спіральної галактики з баром NGC 5068 астрономи змогли побачити детальніше, що відбувається в регіонах галактики, де з'являються нові зірки.

Головне зображення галактики NGC 5068, розташованої на відстані 20 млн світлових років від нас, було створено завдяки комбінуванню даних двох приладів телескопа — MIRI та NIRCam Фото: NASA

Головне зображення галактики NGC 5068, розташованої на відстані 20 млн світлових років від нас, було створено завдяки комбінуванню даних двох приладів телескопа — MIRI та NIRCam. На цьому знімку можна побачити газові нитки та зоряні скупчення, що розташовані в галактиці, а сам бар у центрі галактики є дуже яскравим регіоном у лівому верхньому куті зображення.

Зображення галактики NGC 5068, зроблене приладом MIRI Фото: NASA

За словами вчених з NASA, спостереження за галактиками, де відбувається процес бурхливого зореутворення, дуже важливий для розуміння еволюції цих об'єктів. Зараз телескоп Вебба досліджує ті об'єкти, за якими до нього спостерігали інші космічні та наземні телескопи. Вони дали можливість астрономам отримати початкові дані, а телескоп Вебба зміг розширити знання вчених.

Зображення галактики NGC 5068, зроблене приладом NIRCam Фото: NASA

Наприклад, телескоп Вебба провів спостереження за 19 галактиками, де відбувається бурхлива поява нових зірок. Ці дані були об'єднані з даними космічного телескопа "Габбл" і наземних телескопів VLT, а також ALMA. Ці обсерваторії працюють у різних діапазонах, тому об'єднання їхньої інформації воєдино дає астрономам безпрецедентну можливість зрозуміти всі особливості появи нових зірок.

Телескоп Вебба особливо добре підходить для вивчення процесів, що керують зореутворенням. Зірки та планетарні системи народжуються з хмар газу та пилу, крізь які нормально не можуть зазирнути інші телескопи. Саме інфрачервоні прилади "Вебба" дозволили сфотографувати процеси появи нових зірок такими, якими вони є насправді.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили безліч загадкових стародавніх структур поруч із чорною дірою в центрі нашої галактики. За їхньою появою, швидше за все, стоїть поведінка величезної чорної діри.