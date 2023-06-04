Нитки світобудови. Астрономи побачили сотні стародавніх загадкових структур у центрі Чумацького Шляху

Вчені виявили сотні довгих тонких структур, які беруть свій початок у надмасивній чорній дірі у центрі нашої галактики.

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Вчені з Північно-Західного університету, США, виявили в центрі Чумацького Шляху сотні нових схожих на нитки структур, які, швидше за все, з'явилися в результаті викидів з величезної чорної діри, пише Live Science.

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Автори нового дослідження виявили сотні раніше невідомих тонких довгих структур, кожна з яких простягається до космосу на відстань від 5 до 10 світлових років. Щоб розуміти масштаб цих об'єктів, то дана довжина в тисячі разів більша, ніж відстань від Сонця до карликової планети Плутон, яка колись вважалася дев'ятою планетою Сонячної системи і знаходиться найдалі від нашої зірки.

За словами вчених, побачити ці структури можна лише в радіодіапазоні і швидше за все вони з'явилися в результаті вивержень у чорній дірі Стрілець A*, яка знаходиться у центрі нашої галактики. Ці сотні космічних ниток, швидше за все, утворилися в результаті високоенергетичного викиду, який прорізав порожнини в навколишніх газових хмарах.

Побачити ці структури можна тільки в радіодіапазоні і, швидше за все, вони з'явилися в результаті вивержень у чорній дірі Стрілець A* Фото: Live Science

Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху є справжнім космічним монстром, маса якого в 4 млн разів більша за масу Сонця. Під час попередніх спостережень за центром галактики астрономи виявили величезні енергетичні бульбашки біля чорної діри, які йдуть у космос на відстань у 25 тисяч світлових років. Також ці спостереження дозволили виявити близько 1000 вертикальних схожих на нитки структур. І вони також виходять із чорної діри. Вчені припустили, що ці явища пов'язані з викидами з чорної діри Стрілець A*.

Під час попередніх спостережень за центром галактики астрономи виявили величезні енергетичні бульбашки біля чорної діри, які йдуть у космос на відстань у 25 тисяч світлових років. Фото: Live Science

Але нові ниткоподібні структури хоча такі ж тонкі, як і раніше виявлені, але набагато коротші і існують тільки з одного боку надмасивної чорної діри. Вчені вважають, що ці нові нитки створив такий самий викид енергії, який призвів до створення раніше виявлених явищ. Щодо часу їх появи, то астрономи вважають, що такий викид із чорної діри відбувся приблизно 6 млн років тому. Автори дослідження припускають, що ці нитки утворилися в результаті взаємодії викинутих із чорної діри часток і навколишніх газових хмар.

За словами астрономів, у міру покращення наших технологій стають відомі все нові та нові особливості галактичного центру. Подальші спостереження, які заплановані, можливо, допоможуть виявити ще щось нове і раніше невідоме в центрі нашої галактики.

У будь-якому разі нове дослідження показало, що відносно спокійна чорна діра в центрі Чумацького Шляху ще недавно за космічними мірками була дуже активною.

Як вже писав Фокус, з центру нашої галактики постійно приходять радіосигнали, які можуть мати штучне походження. Вчені створили новий алгоритм для того, щоб з'ясувати, чи можуть бути сигнали повідомленнями від представників позаземної цивілізації.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією наш Всесвіт поступово зникає. Це відбувається в результаті появи випромінювання схожого на явище, що призводить до зникнення чорних дірок.