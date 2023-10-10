Ідея Ілона Маска знайшла підтвердження. Новий закон фізики означає, що ми живемо в симуляції
Учений із Портсмутського університету досліджував, чи може новий закон фізики підтримати теорію про те, що ми є просто персонажами віртуального світу.
Уже 20 років існує теорія про те, що всі ми живемо в комп'ютерній симуляції. Тобто весь наш Всесвіт — не є реальністю, а є віртуальним світом. Але ця теорія є скоріше уявним експериментом, але вчені подекуди намагаються розібратися чи можуть такі припущення мати наукове підґрунтя. У новій статті для видання AIP Physics Мелвін Вопсон із Портсмутського університету, Велика Британія, дослідив, чи може новий закон фізики підтримати теорію про те, що ми є просто персонажами віртуального світу, пише ScienceAlert.
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Гіпотеза про те, що наш Всесвіт є симуляцією популярна серед багатьох відомих людей, включно з Ілоном Маском. Також цю гіпотезу підтримують теоретики, які працюють з інформаційною фізикою, яка передбачає, що вся наша реальність складається з бітів інформації.
Новий закон фізики
Мелвін Вопсон, який торік відкрив новий закон фізики, названий другим законом інформаційної динаміки, припустив, що інформація має масу і всі елементарні частинки у Всесвіті зберігають у собі інформацію. І цей закон підтверджує уявлення про те, що весь наш Всесвіт може бути комп'ютерною симуляцією.
Другий закон інформаційної динаміки ґрунтується на другому законі термодинаміки, який свідчить, що будь-який природний процес у Всесвіті призведе до втрати енергії та збільшення міри безладу або ентропії системи. Вопсон вважав, що ентропія в інформаційних системах також буде збільшуватися з плином часу, але, вивчивши еволюцію цих систем, він зрозумів, що вона залишається постійною або зменшується.
У новій статті вчений досліджував наукові наслідки відкриття нового закону для низки інших фізичних систем, включно з біологічними, атомною фізикою та космологією. За словами Вопсона, нове дослідження дає наукові докази, які підкріплюють гіпотезу про те, що Всесвіт є симуляцією.
До яких нових висновків дійшов Вопсон?
- Вопсон виявив, що другий закон інформаційної динаміки змінює традиційне розуміння генетичних мутацій. За словами вченого, існує певний механізм, який керує мутацією відповідно до нового закону фізики, і мутації мають закономірності, що керуються інформаційною ентропією.
- Вопсон також виявив, що електрони в атомі розташовуються таким чином, щоб мінімізувати інформаційну ентропію. Він також дійшов висновку, що для продовження розширення Всесвіту збільшення фізичної ентропії має врівноважуватися відповідним зменшенням інформаційної ентропії.
- Також учений вважає, що переважну симетрію у Всесвіті, яку можна знайти як на Землі, так і в глибокому космосі, також пояснює другий закон інформаційної динаміки. За словами Вопсона симетрія відповідає стану з найменшою інформаційною ентропією, а це говорить про те, що природа схильна до цього стану.
Вчений вважає, що процеси у Всесвіті нагадують процес видалення зайвої інформації на комп'ютері для економії місця на жорсткому диску, а тому його результати підтверджують ідею про модельований Всесвіт.
Тепер, за словами Вопсона, залишилося перевірити новий закон і наступні висновки за допомогою експериментів. Якщо ми дійсно живемо в симуляції, то інформація є фундаментальним будівельним блоком нашого Всесвіту. Якщо це правда, то це можна виявити за допомогою знищення інформації під час зіткнень частинок і античастинок.
Фокус уже писав про те, що вчені змогли з'ясувати, чому у Всесвіті існують галактики, які порушують усі відомі теорії.