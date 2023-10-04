Їх не повинно існувати. Знайдено пояснення галактикам у ранньому Всесвіті, які порушують теорії

Космічний телескоп Вебб виявив на зорі Всесвіту дуже яскраві галактики, але вони не могли з'явитися так швидко після Великого вибуху. Учені з'ясували, що сталося насправді.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astrophysical Journal Letters, астрофізики знайшли пояснення існуванню галактик у ранньому Всесвіті, які порушують стандартну модель космології, пише Live Science.

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Як з'явилися перші галактики: сучасна теорія

Згідно з сучасними теоріями перші скупчення зірок почали об'єднуватися в протогалактики в перші пару сотень мільйонів років після Великого вибуху. Через 1-2 млрд років після народження Всесвіту протогалактики перетворилися на карликові галактики, які почали стикатися і зливатися в більш масивні об'єкти. Таким чином з'явилися величезні галактики, схожі на Чумацький Шлях.

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Галактики-порушники теорії

Але космічний телескоп Вебб виявив, що вже через 0,5 млрд років після Великого вибуху в космосі існували дуже яскраві галактики. Це означає, що вони повинні мати дуже велику масу і мати кілька сотень мільярдів зірок у своєму складі. Але це порушує стандартну модель космології і відповідно таких галактик не повинно існувати. Адже, щоб набрати величезну масу і таку кількість зірок, еволюція таких галактик має пройти дуже швидко, а це порушує сучасні теорії.

Космічний телескоп Вебб виявив, що вже через 0,5 млрд років після Великого вибуху в космосі існували дуже яскраві галактики. Ілюстрація Фото: Live Science

Але автори нового дослідження, використовуючи комп'ютерне моделювання, з'ясували, що ці ранні галактики не обов'язково повинні мати величезну масу, щоб бути дуже яскравими. Тобто насправді всі відповідають стандартній моделі космології і жодних порушень теорій немає.

Нове відкриття: все в рамках стандартної моделі Всесвіту

Учені створили моделювання умов еволюції галактик, використовуючи різні наявні дані про ранній Всесвіт, і дійшли несподіваного відкриття. Замість того, щоб дуже швидко набрати величезну масу і відповідно набути дуже великої яскравості, у ранніх галактиках насправді відбувався дуже бурхливий процес утворення нових зірок. Тобто зірки з'являлися набагато швидше, ніж у набагато пізніших періодах життя Всесвіту. Тому перші галактики такі яскраві.

За словами вчених, зірки в ранньому Всесвіті з'являлися, коли дуже швидко притягували до себе навколишній газ, а потім так само швидко викидали його після дуже короткого життя внаслідок вибуху наднової. Обидві ці події призводили до появи великої кількості випромінювання. Звідси і взялася спостережувана "неможлива" яскравість перших галактик. Але через мільярди років еволюція зірок змінилася і процес їхнього формування став проходити повільніше, це ж стосується і тривалості їхнього життя, яка збільшилася.

Тобто, нова гіпотеза свідчить, що спостережувана неймовірна яскравість ранніх галактик пов'язана зі спалахами світла під час еволюції перших зірок, а не з величезною масою і величезною кількістю цих зірок. Вчені вважають, що найбільше світла виділяли найбільші зірки, які жили лише кілька мільйонів років і водночас їхня кількість була відносно невеликою, тому маса галактик була відносно маленькою.

Поки що це тільки гіпотеза, яку потрібно підтвердити великою кількістю спостережень за найбільш ранніми галактиками в нашому Всесвіті.

Як уже писав Фокус, з'явилася також нова гіпотеза щодо того, де можна виявити темну матерію. Вчені вважають, що потрібно провести більш ретельні спостереження за зірками, які називаються білими карликами. Деякі сигнали можуть вказати на те, що вони наповнені загадковою речовиною.