Идея Илона Маска нашла подтверждение. Новый закон физики означает, что мы живем в симуляции

Ученый из Портсмутского университета исследовал, может ли новый закон физики поддержать теорию о том, что мы являемся просто персонажами виртуального мира.

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Уже 20 лет существует теория о том, что все мы живем в компьютерной симуляции. То есть вся наша Вселенная – не является реальностью, а представляет собой виртуальный мир. Но эта теория является скорее мысленным экспериментом, но ученые иногда пытаются разобраться могут ли такие предположения иметь научную основу. В новой статье для издания AIP Physics Мелвин Вопсон из Портсмутского университета, Великобритания, исследовал, может ли новый закон физики поддержать теорию о том, что мы являемся просто персонажами виртуального мира, пишет ScienceAlert.

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Гипотеза о том, что наша Вселенная является симуляцией популярна среди многих известных людей, включая Илона Маска. Также эту гипотезу поддерживают теоретики, работающие с информационной физикой, которая предполагает, что вся наша реальность состоит из битов информации.

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Новый закон физики

Мелвин Вопсон, который в прошлом году открыл новый закон физики, названный вторым законом информационной динамики, предположил, что информация имеет массу и все элементарные частицы во Вселенной хранят в себе информацию. И этот закон подтверждает представление о том, что вся наша Вселенная может быть компьютерной симуляцией.

Второй закон информационной динамики основан на втором законе термодинамики, который гласит, что любой естественный процесс во Вселенной приведет к потере энергии и увеличению меры беспорядка или энтропии системы. Вопсон считал, что энтропия в информационных системах также будет увеличиваться с течением времени, но, изучив эволюцию этих систем, он понял, что она остается постоянной или уменьшается.

Гипотеза о том, что наша Вселенная является симуляцией популярна среди многих известных людей, включая Илона Маска Фото: phys.org

В новой статье ученый исследовал научные последствия открытия нового закона для ряда других физических систем, включая биологические, атомную физику и космологию. По словам Вопсона, новое исследование дает научные доказательства, которые подкрепляют гипотезу о том, что Вселенная является симуляцией.

К каким новым выводам пришел Вопсон?

Вопсон обнаружил, что второй закон информационной динамики меняет традиционное понимание генетических мутаций. По словам ученого, существует некий механизм, который управляет мутацией в соответствии с новым законом физики и мутации имеют закономерности, которые управляются информационной энтропией.

Вопсон также обнаружил, что электроны в атоме располагаются таким образом, чтобы минимизировать информационную энтропию. Он также пришел к выводу, что для продолжения расширения Вселенной увеличение физической энтропии должно уравновешиваться соответствующим уменьшением информационной энтропии.

Также ученый считает, что преобладающую симметрию во Вселенной, которую можно найти как на Земле, так и в глубоком космосе, также объясняет второй закон информационной динамики. По словам Вопсона симметрия соответствует состоянию с наименьшей информационной энтропией, а это говорит о том, что природа склонна к этому состоянию.

Ученый считает, что процессы во Вселенной напоминают процесс удаления лишней информации на компьютере для экономии места на жестком диске, а потому его результаты подтверждает идею о моделируемой Вселенной.

Теперь, по словам Вопсона, осталось проверить новый закон и последующие выводы с помощью экспериментов. Если мы действительно живем в симуляции, то информация является фундаментальным строительным блоком нашей Вселенной. Если это правда, то это можно обнаружить с помощью уничтожения информации при столкновениях частиц и античастиц.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли выяснить, почему во Вселенной существуют галактики, которые нарушают все известные теории.