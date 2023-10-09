Главное событие в истории. Большой взрыв: как все началось, что было раньше и чем закончится Вселенная

Примерно 13,8 млрд лет назад произошло важнейшее событие за всю историю существования космоса, которое буквально создало само его существование.

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Ученые знают, что Вселенная началась с Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. После этого появились миллиарды миллиардов звезд, галактик и планет, большинство из которых мы так и не можем увидеть. Но до сих пор ученые еще очень мало знают о начале всей Вселенной. Физик Джеральд Кливер из Университета Бэйлора, США, рассказал изданию Universe Today о том, что такое Большой взрыв, что было до этого и как может закончиться жизнь нашей Вселенной.

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Большой взрыв

По словам Кливера, теория Большого взрыва описывает внезапный рост наблюдаемой Вселенной примерно 13,79 млрд лет назад, когда возраст Вселенной составлял всего от 10 до 43 секунд. Изначальное расширение космоса продолжалось всего от 10 до 32 секунд. В результате стремительного расширения, которое называется космическая инфляция размер наблюдаемой Вселенной увеличился примерно в 10 в 26 степени раз.

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То есть изначально Вселенная представала собой невероятно плотную и горячую точку, которая начала свой рост уже через несколько миллионных долей секунды после Большого взрыва. В это время образовались протоны и нейтроны, которые через несколько минут образовали ядра атомов. Затем потребовалось еще примерно 380 тысяч лет более медленного формирования материи, чтобы электроны начали вращаться вокруг ядер и таким образом образовались первые атомы.

Это были атомы водорода и гелия, которые и сейчас являются самыми распространенными химическими элементами во Вселенной. Прошло еще 150-200 млн лет после Большого взрыва, чтобы из водорода и гелия появились первые звезды. Именно в ядрах этих звезд появились другие химические элементы, которые после того, как происходил взрыв сверхновых, разлетались по космосу и становились основой для других поколений звезд.

"Изучения самого начала Вселенной однажды приведет к полному пониманию того, что произошло во время Большого взрыва. Это важно, ведь таким образом мы сможем точно понять, является ли наша Вселенная одной из множества других Вселенных или нет", — говорит Кливер.

Теория Большого взрыва описывает внезапный рост наблюдаемой Вселенной примерно 13,79 млрд лет назад, когда возраст Вселенной составлял всего от 10 до 43 секунд Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Что было до Большого взрыва?

По словам Кливера, это одна из самых больших загадок и предмет споров в научном сообществе. Сейчас существует несколько теорий относительно того, что же было до Большого взрыва. Например, некоторые ученые считают, что наша Вселенная на самом деле является частью огромной мультивселенной и возникла из другой Вселенной. Также она могла появиться с обратной стороны черной дыры, которую называют белой дырой. Также теории предполагают вечное существование Вселенной, которая периодически то сжимается, то расширяется.

Некоторые ученые считают, что наша Вселенная на самом деле является частью огромной мультивселенной и возникла из другой Вселенной Фото: BBC

Как закончит свое существование наша Вселенная?

По словам Кливера, это еще один спорный вопрос и на этот счет также существует несколько теорий. Самые популярные из них представлены ниже.

Большое замерзание

Эта теория гласит, что расширение Вселенной будет происходить вечно, в результате чего произойдет сильное разрежение газа и пыли, поэтому новые звезды перестанут появляться, а значит исчезнет тепло и излучение. То есть наступит холодная смерть.

Большой разрыв

Эта теория гласит, что темная энергия, которая будет становиться все сильнее и сильнее приведет к разрушению гравитационных связей в материи и она перестанет существовать как единое целое.

Теория Большого разрыва гласит, что темная энергия, которая будет становится все сильнее и сильнее приведет к разрушению гравитационных связей в материи Фото: New Atlas

Большое сжатие

Эта теория предполагает, что Вселенная будет сжиматься сама по себе, пока не превратится в самую массивную черную дыру из известных. Затем эта черная дыра сама сожмется до изначальной точки, из которой появилась Вселенная.

Большой отскок

Эта теория гласит, что Вселенная будет вечно расширяться, а затем снова сжиматься, что приведет к новому витку расширения. И это будет происходить вечно.

Кливер же считает, что наблюдаемая Вселенная будет расширяться вечно и примерно через 100 млрд лет скопления галактик станут находиться очень далеко друг от друга. Затем галактики в этих скоплениях также разлетятся в разные уголки космоса. Между галактиками останется невообразимая пустота.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, когда Землю накрыла самая разрушительная геомагнитная буря. Оказалось, что это событие произошло на тысячи лет раньше, чем считалось.