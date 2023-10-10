Невидима для человеческого глаза. NASA показало снимок далекой галактики от телескопа Хаббл (фото)

Космический телескоп Хаббл предоставил новый взгляд на спиральную галактику, которую ранее фотографировал телескоп Уэбб.

Related video

Ученые из NASA показали новое изображение спиральной галактики с перемычкой под названием NGC 5068. Несколько месяцев назад снимок этой галактики в инфракрасном диапазоне света уже делал космический телескоп Уэбб. Но новое изображение было сделано в разных диапазонах длин волн света космическим телескопом Хаббл. Теперь цент галактики NGC 5068 выглядит еще более красочно, чем раньше, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ярко-розовые и темно-красные пятна на снимке галактики NGC 5068 подставляют собой тысячи регионов, где появляются новые звезды, которые заполнены также большим количеством межзвездного газа и пыли. NGC 5068 находится на расстоянии в 20 млн световых лет от Земли, а диметр галактики составляет 45 тысяч световых лет. То есть она почти в 2 раза меньше, чем наша галактика.

Важно

Яркая "синяя" галактика принадлежит одновременно к разным видам: новый снимок телескопа Хаббл (фото)

В самой верхней части нового снимка можно увидеть яркую перемычку, то есть регион с огромной концентрацией старых звезд. За этой перемычкой скрывается сверхмассивная черная дыра, которая притягивает к себе звезды своей мощнейшей гравитацией.

На этом изображении NGC 5068, полученном космическим телескопом Хаббл, использованы данные в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазоне света Фото: NASA

Что касается цвета регионов появления новых звезд, то они выглядят так из-за наличия здесь большого количества ионизированного водорода. При этом регионы звездообразования, хотя это не совсем четко видно на этом снимке, расположены спиральных рукавов галактики NGC 5068.

Телескоп Хаббл сфотографировал центр спиральной галактики в видимом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазоне света. На самом деле, человеческий глаз не может увидеть галактику NGC 5068. Это связано с тем, что она имеет относительно низкую яркость.

Изображение космического телескопа Хаббл (вверху справа) сделано в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете. Изображение телескопа Уэбб (внизу справа) сделано в инфракрасном диапазоне света. В левом нижнем углу показано местоположение изображений Хаббла и Уэбба в контексте всей галактики NGC 5068 и относительно друг друга Фото: NASA

Разные звезды в этой галактике излучают свет с разными длинами волн. Например, молодые и горячие звезды излучают ультрафиолетовый свет, поэтому Хаббл может их увидеть. Конечно у телескопа Уэбб, который ранее делал снимки галактики NGC 5068, как уже писал Фокус, больше возможностей наблюдать за самыми неуловимыми для других телескопов деталями. Но, в любом случае изображение телескопа Хаббл впечатляет.

Кстати, астрономы обнаружили в галактике NGC 5068 110 звезд Вольфа-Райе. Это очень старые и массивные звезды, которые теряют массу с очень высокой скоростью. Хотя эти звезды в основном в 25 раз больше Солнца, они излучают в миллион раз больше света. Стоит сказать, что в нашей галактике Млечный Путь ученые обнаружили 220 звезд Вольфа-Райе.

Спиральную галактику NGC 5068 обнаружил еще в 1785 году астроном Уильям Гершель.

Фокус уже писал о том, что новое открытие меняет представление о Вселенной. Оказалось, что таких галактик, как Млечный Путь, в ранней Вселенной было в 10 раз больше, чем предполагалось. Таким образом это меняет представление об эволюции галактик в первый миллиард лет существования космоса.

Также Фокус писал о том, что идея Илона Маска нашла свое подтверждение благодаря новому исследованию, которое предполагает, что мы можем жить в виртуальной Вселенной.