Нерешенная загадка: астрономы предложили новое объяснение происхождению спутников Марса (фото)

Одна из существующих теорий, согласно исследованию, наполовину верна.

Ученые считают, что спутники Фобос и Деймос являются остатками астероида, который подлетел слишком близко к Красной планете и был разорван на части гравитацией Марса. Новое объяснение происхождения спутников Красной планеты может решить давний спор о том, как они возникли. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет IFLScience.

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Происхождение Фобоса и Деймоса, двух спутников Марса, давно озадачивает ученых. Одна теория говорит, что они являются астероидами, которые к себе притянул гравитационным притяжением Марс. Другая теория гласит, что в Красную планету врезался крупный астероид и в космос улетели обломки Марса, из которых возникли два спутника. Но обе теории имеют свои недостатки.

Авторы нового исследования, на основании компьютерного моделирования, пришли к выводу, что к Марсу в далеком прошлом подлетел на очень близкое расстояние очень большой астероид. В результате гравитация планеты разорвала его на части, а Фобос и Деймос образовались из некоторых обломков этого астероида.

Фобос Фото: NASA

Это объяснение решает основные проблемы двух существующих теорий о происхождении спутников Марса. Фобос и Деймос состоят из вещества, которое больше похоже на то, которое содержат астероиды, чем на кору Марса. С другой стороны, спутники имеют круговые орбиты, которые выравнены с экватором Марса, а это очень необычная орбита для объектов, захваченных гравитацией планеты.

Ученые считают, что если Марса уничтожил очень большой астероид, то вокруг планеты образовалось кольцо из обломков, похожее на кольца Юпитера. Все эти обломки вращались бы по круговой орбите и имели бы аналогичный состав. Хотя часть обломков астероида, как показало моделирование, все же была выброшена дальше в космос или упала на поверхность Красной планеты.

Изначально обломки сталкивались между собой, разрушая друг друга на орбите вокруг Марса, но со временем гравитация способствовала тому, что некоторые из этих обломков начали слипаться вместе, что и привело к созданию двух спутников Марса.

Деймос Фото: space.com

В 2026 году для исследования Фобоса отправится японский космический аппарат Martian Moons eXploration (MMX), который должен дать больше информации о составе этого спутника. Также аппарат будет исследовать, хотя и в меньшей мере, Деймос.

Авторы исследования говорят, что если новые данные покажут, что оба спутника имеют очень похожий состав, то предложенная теория получит подтверждение.

Хотя моделирование также показывает, что из обломков астероида вокруг Марса мог образоваться только один спутник, который врезался в планету, и уже из выброшенного материала был создан новый диск из обломков. А из него образовались Фобос и Деймос. В данном случае в их составе может находится часть состава марсианской коры.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что разумные инопланетяне управляют самыми быстрыми звездами в Млечном Пути. Пришельцы могут превращать родные звезды в космические корабли, чтобы исследовать нашу галактику или искать ценные ресурсы.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance обнаружил на Марсе молекулы на основе углерода, известные как органические молекулы. Они могут быть признаком существования внеземной жизни. Но ученые считают, что сложно сделать однозначный вывод, ведь эти молекулы могут быть признаком чего-то другого.