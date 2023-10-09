Яскрава "синя" галактика належить одночасно до різних видів: новий знімок телескопа Хаббл (фото)

Деякі вчені називають галактику NGC 6951 справжнім витвором космічного мистецтва через її барвистий зовнішній вигляд.

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Учені з NASA показали новий знімок космічного телескопа Габбл, на якому зображена спіральна галактика NGC 6951, яка одночасно належить до різних типів галактик, пише Space.

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Деякі вчені називають спіральну галактику NGC 6951 справжнім витвором космічного мистецтва через її барвистий зовнішній вигляд. Вона має діаметр 75 тисяч світлових років, що на 25% менше за розмір Чумацького Шляху, і розташована вона на відстані в 78 млн світлових років від Землі.

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NGC 6951 має добре виражені яскраво-сині спіральні рукави, а також на знімку телескопа Габбл видно не менш яскраві точки зоряних скупчень, сліди темно-помаранчевого галактичного пилу. Частина цього пилу утворює в центрі галактики перемички, де активно народжуються нові зірки. Тому, хоча NGC 6951 вважається проміжною спіральною галактикою, все ж таки її можна віднести до класу спіральних галактик із перемичкою, до якого належить наш Чумацький Шлях.

Смуги газу і пилу з'єднують цент галактики з її зовнішніми регіонами і переміщують туди речовину, необхідну для появи нових зірок. Фотографію було зроблено на основі з'єднання даних у видимому та інфрачервоному світлі, і відповідно Хаббл зробив знімок галактики NGC 6951 за допомогою двох своїх камер.

Галактика NGC 6951 Фото: NASA

Науковці вважають, що найбурхливіший період появи нових зірок у цій галактиці закінчився 800 млн років тому, потім було приблизно 300 млн сообразного затишшя, і після цього розпочався новий процес більш повільного зореутворення. За словами вчених з NASA, деякі із зірок, які виникли 800 млн років тому, вже зникли внаслідок вибуху наднових. При цьому 6 таких вибухів сталися за останні 25 років. Вік деяких зоряних скупчень у цій галактиці сягає 1 млрд років, але в середньому він не перевищує 200-300 млн років. Ці зоряні скупчення можна побачити у вигляді яскравих синіх точок у спіральних рукавах галактики NGC 6951.

Крім того, що NGC 6951 вважається проміжною спіральною галактикою, вона також належить до класу сейфертівських галактик типу II. Це означає, що галактика випускає дуже багато інфрачервоного випромінювання і в центрі в неї знаходиться газоподібна матерія, яка повільно переміщується.

Деякі вчені відносять NGC 6951 до класу галактик з регіоном ядерних емісійних ліній з низькою іонізацією. Такі галактики схожі на сейфертівські галактики типу II, але їхнє ядро холодніше і воно випускає слабко іонізовані або нейтральні атоми, як-от кисень, азот і сірка.

У центрі NGC 6951, найімовірніше, розташована надмасивна чорна діра, яка оточена кільцем із зірок, газу і пилу діаметром приблизно 3700 світлових років. Вчені вважають, що тут знаходяться зірки віком приблизно від 1 до 1,5 млрд років. Хоча вважається, що майже половина зірок у цьому кільці має вік менше, ніж 100 млн років.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив знімок не менш цікавої спіральної галактики під назвою NGC 4654, яка розташована на відстані в 55 млн світлових років від Землі.