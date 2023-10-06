Дивовижний знімок телескопа Габбл: спіральна галактика з особливим секретом (фото)

Вивчення цієї галактики може допомогти астрономам поліпшити розуміння всіх нюансів появи нових зірок.

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Космічний телескоп Габбл зробив знімок спіральної галактики NGC 4654, яка розташована на відстані в 55 млн світлових років від нас. Ця галактика має особливий секрет, пов'язаний із появою нових зірок, пише Space.

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Спіральна галактика NGC 4654 має не тільки гарний вигляд на зображенні космічного телескопа Габбл, а й важливе наукове значення для вчених. З огляду на той факт, що галактика розташована за 55 млн світлових років від нас, це означає, що телескоп Габбл вловив світло, яке випустила галактика саме 55 мільйонів років тому. Річ у тім, що 1 світловий рік — це відстань, яку долають частинки світла зі швидкістю світла за 1 земний рік. Тому ми можемо бачити галактику такою, якою вона була мільйони років тому. NGC 4654 входить до складу скупчення Діви — це скупчення галактик, яке є найближчим до Місцевої групи галактик, скупчення, куди входить наш Чумацький Шлях.

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Їх усього 5 у Всесвіті. Телескоп Габбл зробив знімок дуже рідкісної і дивної галактики (фото)

Учені вважають, що приблизно 500 млн років тому в галактиці NGC 4654 відбулися зміни, пов'язані з гравітаційним впливом галактики NGC 4639. Через цей вплив NGC 4654 позбулася більшої частини міжзоряного газу на своїх околицях. Оскільки цей газ є основою для появи нових зірок, але цей процес значно обмежився в околичних регіонах NGC 4654.

Галактика NGC 4654 Фото: NASA

Спостереження за цією галактикою, за словами вчених з NASA, має важливе значення, адже таким чином можна поліпшити розуміння різних нюансів процесу формування нових зірок. Вивчення цього процесу важливе ще й тому, що подібні дані можуть допомогти краще зрозуміти процес створення нашої Сонячної системи.

Цікаво, що NGC 4654 називають "проміжною" галактикою, адже вона має характеристики як спіральної галактики з перемичкою, так і спіральної галактики без перемички. Перемичкою називається дуже яскрава витягнута структура із зірок у центрі галактики. Таку структуру має і наш Чумацький Шлях.

За словами вчених, ще однією особливістю галактики NGC 4654 є те, що вона має асиметричний розподіл зірок і нейтрального газоподібного водню. Це може бути пов'язано з впливом у далекому минулому галактики NGC 4639, або ж із впливом усього скупчення Діви, коли NGC 4654 переміщується крізь гарячу плазму з водню, що називається міжгалактичним середовищем усередині скупчення.

Учені вважають, що вплив усього скупчення на галактику NGC 4654 мав призвести до зупинки процесу появи нових зірок через видалення міжзоряного холодного газу. Але цього не сталося, і зірки з'являються тут з тією ж швидкістю, що і в інших спіральних галактиках такого ж розміру, на які не вплинуло скупчення Діви.

Тому вчені уважно вивчають галактику NGC 4654, щоб зрозуміти зв'язок між молодими зірками і холодним газом, з якого вони формуються.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили мертву зірку з найсильнішим випромінюванням у космосі. Насправді це давно відомий пульсар, але те, що він випускає найсильніше випромінювання, стало відомо тільки зараз.