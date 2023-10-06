Удивительный снимок телескопа Хаббл: спиральная галактика с особым секретом (фото)

Изучение этой галактики может помочь астрономам улучшить понимание всех нюансов появления новых звезд.

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Космический телескоп Хаббл сделал снимок спиральной галактики NGC 4654, которая расположена на расстоянии в 55 млн световых лет от нас. Эта галактика имеет особый секрет, связанный с появлением новых звезд, пишет Space.

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Спиральная галактика NGC 4654 выглядит не только красиво на изображении космического телескопа Хаббл, но и имеет важное научное значение для ученых. Учитывая тот факт, что галактика находится в 55 млн световых лет от нас, это значит, то телескоп Хаббл уловил свет, который выпустила галактика именно 55 миллионов лет назад. Дело в том, что 1 световой год – это расстояние, которое преодолевают частицы света со скоростью света за 1 земной год. Поэтому мы можем видеть галактику такой, какой она была миллионы лет назад. NGC 4654 входит в состав скопления Девы – это скопление галактик, которое является ближайшим к Местной группе галактик, скоплению, куда входит наш Млечный Путь.

Важно

Их всего 5 во Вселенной. Телескоп Хаббл сделал снимок очень редкой и странной галактики (фото)

Ученые считают, что примерно 500 млн лет назад в галактике NGC 4654 произошли изменения, связанные с гравитационным влиянием галактики NGC 4639. Из-за этого влияния NGC 4654 лишилась большей части межзвездного газа на своих окраинах. Поскольку этот газ является основой для появления новых звезд, но этот процесс значительно ограничился в окраинных регионах NGC 4654.

Галактика NGC 4654 Фото: NASA

Наблюдение за данной галактикой, по cловам ученых из NASA, имеет важное значение, ведь такими образом можно улучшить понимание разных нюансов процесса формирования новых звезд. Изучение этого процесса важно еще и потому, что подобные данные могут помочь лучше понять процесс создания нашей Солнечной системы.

Интересно, что NGC 4654 называют "промежуточной" галактикой, ведь она имеет характеристики как спиральной галактики с перемычкой, так и спиральной галактики без перемычки. Перемычкой называется очень яркая вытянутая структура из звезд в центре галактики. Такой структурой обладает и наш Млечный Путь.

По словам ученых, еще одной особенностью галактики NGC 4654 является то, что она имеет асимметричное распределение звезд и нейтрального газообразного водорода. Это может быть связано с влиянием в далеком прошлом галактики NGC 4639, или же с влиянием всего скопления Девы, когда NGC 4654 перемещается сквозь горячую плазму из водорода, которая называется межгалактической средой внутри скопления.

Ученые считают, что влияние всего скопления на галактику NGC 4654 должно было привести к остановке процесса появления новых звезд из-за удаления межзвездного холодного газа. Но этого не произошло и звезды появляются здесь с той же скоростью, что и в других спиральных галактиках такого же размера, на которые не оказало влияние скопление Девы.

Поэтому ученые внимательно изучают галактику NGC 4654, чтобы понять связь между молодыми звездами и холодным газом, из которого они формируются.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили мертвую звезду с самым сильным излучением в космосе. На самом деле это давно известный пульсар, но то, что он выпускает сильнейшее излучение, стало известно только сейчас.