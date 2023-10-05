Их всего 5 во Вселенной. Телескоп Хаббл сделал снимок очень редкой и странной галактики (фото)

На сегодняшний день известно всего пять линзовидных радиогалактик и NGC 612 – одна из них.

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Космический телескоп Хаббл сделал снимок чрезвычайно редкой галактики под названием NGC 612, которая была обнаружена еще в 1837 году. Она находится на расстоянии в примерно 400 млн световых лет от нас, а ее масса в 1,1 трлн раз больше массы Солнца. Сейчас астрономам известны только 5 подобных линзовидных радиогалактик, пишет Inverse.

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Галактика NGC 612 выглядит как яркая оранжево-голубая полоса и представляет собой очень необычную линзовидную галактику. С одной стороны, они имеют центральный балдж (выпуклость на диске галактики) и диск, как у спиральных галактик, но у них нет характерных спиральных рукавов. С другой стороны, NGC 612 не совсем похожа на полноценную эллиптическую галактику.

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Но и это еще не все. Линзовидные галактики очень необычные сами по себе, но NGC 612, возможно, самая необычная из них. Дело в том, что в таких галактиках в основном находятся очень старые звезды и молодые звезды появляются очень редко. Но возраст звезд в NGC 612 составляет от 40 до 100 млн лет.

Галактика NGC 612 Фото: NASA

Также астрономы называют NGC 612 активной галактикой, а это значит, что яркий балдж, где сконцентрировано очень много звезд, имеет в 100 раз большую яркость, чем свет всех звезд галактики вместе взятых.

Самым распространенным типом активных галактик являются сейфертовские галактики. Они излучают большое количество инфракрасного излучения, хотя в видимом свете выглядят нормально. Галактика NGC 612 принадлежит к сейфертовским галактикам типа II, это значит, что пыль и газ вращаются вокруг ядра довольно медленно.

Также ученые называет NGC 612 чрезвычайно редким примером радиогалактики неэллиптической формы. То есть это галактика, которая является источником радиоволн и выпускает сильное радиоизлучение.

В известной нам Вселенной на сегодняшний день обнаружено всего 5 подобных линзовидных радиогалактик.

Одна из теорий объясняет необычное радиоизлучение NGC 612 тем, что в прошлом она взаимодействовала со спиральной галактикой-компаньоном. Считается, что линзовидные галактики получили свою форму в результате слияния двух спиральных галактик. Есть еще одна теория, которая объясняет сильное радиоизлучение наличием яркого балджа, который похож на те, которые имеют эллиптические радиогалактики.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, почему в Солнечной системе нет горячего Юпитера. Одни из самых распространенных планет не могут вращаться вокруг звезд, похожих на Солнце и для этого есть причины.