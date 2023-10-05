Їх усього 5 у Всесвіті. Телескоп Хаббл зробив знімок дуже рідкісної і дивної галактики (фото)

На сьогодні відомо всього п'ять лінзоподібних радіогалактик і NGC 612 — одна з них.

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Космічний телескоп Габбл зробив знімок надзвичайно рідкісної галактики під назвою NGC 612, яка була виявлена ще 1837 року. Вона розташована на відстані в приблизно 400 млн світлових років від нас, а її маса в 1,1 трлн разів більша за масу Сонця. Наразі астрономам відомі лише 5 подібних лінзоподібних радіогалактик, пише Inverse.

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Галактика NGC 612 виглядає як яскрава помаранчево-блакитна смуга і являє собою дуже незвичайну лінзоподібну галактику. З одного боку, вони мають центральний балдж (опуклість на диску галактики) і диск, як у спіральних галактик, але у них немає характерних спіральних рукавів. З іншого боку, NGC 612 не зовсім схожа на повноцінну еліптичну галактику.

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Але і це ще не все. Лінзовидні галактики дуже незвичайні самі по собі, але NGC 612, можливо, найбільш незвичайна з них. Річ у тім, що в таких галактиках здебільшого перебувають дуже старі зірки і молоді зірки з'являються дуже рідко. Але вік зірок у NGC 612 становить від 40 до 100 млн років.

Галактика NGC 612 Фото: NASA

Також астрономи називають NGC 612 активною галактикою, а це означає, що яскравий балдж, де сконцентровано дуже багато зірок, має в 100 разів більшу яскравість, ніж світло всіх зірок галактики разом узятих.

Найпоширенішим типом активних галактик є сейфертівські галактики. Вони випромінюють велику кількість інфрачервоного випромінювання, хоча у видимому світлі виглядають нормально. Галактика NGC 612 належить до сейфертівських галактик типу II, це означає, що пил і газ обертаються навколо ядра досить повільно.

Також учені називає NGC 612 надзвичайно рідкісним прикладом радіогалактики нееліптичної форми. Тобто це галактика, яка є джерелом радіохвиль і випускає сильне радіовипромінювання.

У відомому нам Всесвіті на сьогоднішній день виявлено всього 5 подібних лінзоподібних радіогалактик.

Одна з теорій пояснює незвичайне радіовипромінювання NGC 612 тим, що в минулому вона взаємодіяла зі спіральною галактикою-компаньйоном. Вважається, що лінзоподібні галактики отримали свою форму внаслідок злиття двох спіральних галактик. Є ще одна теорія, яка пояснює сильне радіовипромінювання наявністю яскравого балджа, схожого на ті, які мають еліптичні радіогалактики.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, чому в Сонячній системі немає гарячого Юпітера. Одні з найпоширеніших планет не можуть обертатися навколо зірок, схожих на Сонце і для цього є причини.