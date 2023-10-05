Учені з'ясували, чому в Сонячній системі немає гарячого Юпітера

Одні з найпоширеніших планет не можуть обертатися навколо зірок, схожих на Сонце, і ось чому.

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За багато років спостережень за космосом учені з'ясували, що у Всесвіті існує два типи планет, яких неможливо знайти в Сонячній системі. По-перше, це суперземлі, тобто кам'янисті планети, розмір яких більший, ніж у Землі, але менший, ніж у Нептуна. По-друге, це гарячі Юпітери, газові гіганти з величезною температурою, які обертаються дуже близько навколо своїх зірок. Якщо планета-суперземля все ще може ховатися десь на краю Сонячної системи, то астрономи впевнені, що гарячого Юпітера біля Сонця немає. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, з'ясували, чому так сталося, пише Universe Today .

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Учені вважають, що величезна кількість виявлених гарячих Юпітерів у космосі пов'язана з тим, що багато з них обертаються навколо маленьких зірок і їх легко виявити. Водночас зараз відомо, що такі газові гіганти найчастіше обертаються навколо зірок червоних карликів, які менші та холодніші за Сонце. Але навколо зірок, схожих на Сонце, вчені виявили дуже мало гарячих Юпітерів.

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Для того, щоб зрозуміти в чому причина такого стану справ, астрономи вивчили майже 400 схожих на Сонце зірок, при цьому вони враховували їхню металічність (розмаїття хімічних елементів, що є важчими за водень і гелій) та їхній вік. Тільки навколо 46 зірок із цієї вибірки оберталися газові гіганти.

Одні з найпоширеніших планет не можуть обертатися навколо зірок, схожих на Сонце Фото: NASA

При цьому вчені розділили їх на два типи: гарячі Юпітери з періодом обертання в кілька днів і холодні Юпітери з періодом обертання в кілька років. Виявилося, що холодних Юпітерів набагато більше. Вчені з'ясували, що гарячі Юпітери обертаються навколо молодих зірок, схожих на Сонце, а не навколо старих зірок. Як показало моделювання, максимальний вік такої зірки, біля якої можна виявити гарячий Юпітер, становить кілька млрд років. У холодних Юпітерів орбіти більш стабільні з плином часу, ніж у гарячих Юпітерів, вважають учені. Тому з часом, чим старшою стає зірка, тим орбіти гарячих Юпітерів більш схильні до руйнування, і зрештою їх поглинає зірка-господар. Тому гарячі Юпітери так рідко зустрічаються навколо старих зірок, таких як Сонце. До речі, нашій зірці приблизно 5 млрд років.

Астрономи вважають малоймовірним той факт, що колись Сонце поглинуло гарячий Юпітер і немає жодних доказів того, що така планета взагалі існувала в Сонячній системі.

Якби такий газовий гігант обертався навколо Сонця, то він точно б сприяв знищенню маленьких планет, які зараз перебувають поруч із нашою зіркою.

З іншого боку, автори дослідження знову підкреслюють той факт, наскільки Сонячна система є унікальною. Адже, по-перше, зірок, схожих на Сонце не так і багато, а по-друге більшість виявлених планет обертаються навколо червоних карликів.

Фокус уже писав про те, що величезна зірка, у 25 разів більша за Сонце, просто зникла без вибуху. Астрономи вважають, що знають, що з нею сталося.