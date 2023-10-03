Секрет Оріона. Знайдено подвійні планети, не пов'язані із зірками: вчені збиті з пантелику (фото)

Астрономи поки що точно не розуміють, яким чином з'явилися об'єкти, схожі на планети, що вільно літають у космосі, з масою Юпітера.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи з Європейського космічного агентства зробили несподіване відкриття. Вони виявили схожі на планети подвійні об'єкти, які не пов'язані із зірками і вільно літають у космосі в туманності Оріона. Природу їхньої появи поки точно не визначено, але є дві версії, пише BBC.

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Туманність Оріона, розташована на відстані приблизно 1400 світлових років від нас, є найближчим до Землі великим регіоном утворення нових зірок. За допомогою космічного телескопа Вебб вчені зробили нові знімки цієї туманності в різних довжинах хвиль інфрачервоного діапазону. За тиждень спостережень телескоп зробив 700 знімків, з яких було складено нові зображення.

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Телескоп Джеймс Вебб спростував усталене уявлення про те, як формувалися зірки

У туманності Оріона знаходяться кілька тисяч молодих зірок, маса яких коливається в діапазоні від 0,1 до 40 мас Сонця. Навколо деяких зірок утворилися протопланетні диски, з яких з'являються планети, навколо інших зірок ці диски розсіялися завдяки найсильнішому випромінюванню найбільших зірок цього регіону.

У туманності Оріона знаходяться кілька тисяч молодих зірок, маса яких коливається в діапазоні від 0,1 до 40 мас Сонця Фото: ESA

У результаті спостережень астрономи отримали більш повне уявлення про туманність Оріона і водночас зробили несподіване відкриття. Вони виявили 40 пар подвійних схожих на планети об'єктів, з масою Юпітера, які вільно літають у космосі і не обертаються навколо місцевих зірок.

Вчені виявили 40 пар подвійних схожих на планети об'єктів, з масою Юпітера, які вільно літають у космосі та не обертаються навколо місцевих зірок Фото: ESA

Вчені поки що точно не розуміють природу їхнього утворення, але в них є дві головні версії. Варто зауважити, що поки взагалі не зрозуміло, чи є ці об'єкти планетами. Але вчені вважають, що вони можуть ними бути.

Згідно з першою гіпотезою, ці об'єкти сформувалися в тих ділянках туманності Оріона, де щільність речовини була не настільки великою, щоб з'явилися справжні зірки.

Згідно з другою гіпотезою, яка здається вченим більш імовірною, то ці схожі на Юпітер за масою об'єкти сформувалися біля молодих зірок, а потім їх викинуло в космос під впливом різних подій.

За словами вчених, те, що планети можуть відлетіти від своїх зірок уже відомо, але, щоб такі планети летіли парами — таке виявлено вперше. Тому астрономи продовжать спостереження, щоб зрозуміти, що собою являють ці об'єкти, які вільно летять, і як все-таки вони утворилися.

За словами вчених, можливо у всіх регіонах, де з'являються нові зірки, існують такі подвійні Юпітери, а можливо навіть подвійні Землі. Але тільки телескоп Вебб вперше зміг виявити подібні пари.

На нових зображеннях туманності Оріона варто також звернути увагу на яскраву червону структуру, що виділяється на загальному тлі. Це викид молекулярного водню з Молекулярної Хмари Оріона 1. Цей об'єкт з'явився внаслідок зіткнення двох величезних зірок, що сталося всього кілька сотень років тому. Зараз водень відлітає в космос від місця зіткнення зі швидкістю в 100 км/с.

На нових зображеннях туманності Оріона варто також звернути увагу на яскраву червону структуру, що виділяється на загальному тлі. Це викид молекулярного водню з Молекулярної Хмари Оріона 1 Фото: ESA

Фокус уже писав про те, що телескоп Вебб зміг ретельно проаналізувати атмосферу однієї з планет, яка обертається навколо близької до нас зірки TRAPPIST-1.