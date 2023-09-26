Телескоп Джеймс Вебб спростував усталене уявлення про те, як формувалися зірки

Телескоп Вебба дав змогу здійснити "подорож у часі", зазирнути на 12 млрд років назад і поспостерігати за галактиками.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) виявив, що галактики в ранньому Всесвіті були порушниками правил. Нове відкриття проливає світло на те, як розвивалися ранні галактики, і на фундаментальні процеси, що сформували Всесвіт у його нинішньому вигляді. Про це повідомляє Space.com.

Телескоп Вебба дав змогу здійснити "подорож у часі", зазирнути на 12 млрд років назад, поспостерігати за галактиками та з'ясувати правила, яким вони слідували протягом усієї історії космосу.

Важливо

У NASA є план на випадок, якщо телескоп Джеймс Вебб знайде інопланетне життя

Переважає один і той самий набір правил, що пов'язує швидкість народження зірок з їхніми галактичними масами та хімічним складом. Однак виявилося, що до перших галактик ці правила не застосовувалися.

Усе виглядає так, ніби галактики керувалися власним зводом правил, але згодом ці правила радикально змінилися, зазначила Клаудія Лагос, доцент Університету Західної Австралії.

Найбільше вчених вразило те, що стародавні галактики виробляли набагато менше важких елементів, ніж дослідники припускали, зважаючи на попередню інформацію.

Усе через те, що інструменти, які використовувалися до телескопа Джеймса Вебба, не були достатньо потужними, щоб розглянути хімічний склад галактик на відстані приблизно 11 млрд років. Але телескоп Вебба дозволив команді дослідників озирнутися назад на кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, що показало нестачу взаємозв'язків між зореутворенням, масою і хімією.

Нагадаємо, що телескоп Вебба побачив, як змінюються пори року на Сатурні.

Також повідомлялося, що у NASA є телескоп, здатний виявити розумний вид на іншій планеті.