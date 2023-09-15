Барвисте видовище. Телескоп Вебб зробив знімок викиду надзвукових струменів молодою зіркою (фото)

Деякі з найпотужніших явищ у Всесвіті беруть початок від наймолодших мешканців космосу.

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Космічний телескоп Вебб зробив приголомшливе зображення струменів речовини, які вириваються з дуже молодої зірки і летять крізь космос із надзвуковою швидкістю, пише Space.

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Те, що закарбував телескоп Вебб, називається об'єктом Хербіга-Аро, зокрема це явище має назву об'єкт Хербіга-Аро 211 і розташоване на відстані в 1000 світлових років від Землі. Такі барвисті явища виникають у туманностях, що оточують дуже молоді зірки, коли ті викидають свою речовину у вигляді одного або декількох струменів у космос із величезною швидкістю, яка становить сотні кілометрів на секунду. Об'єкти Хербіга-Аро виникають через взаємодію викинутої зіркою речовини з пилом і газом, що оточують її, в туманності.

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На знімку видно, що зірка, якій лише кілька десятків тисяч років, викидає в космос два величезні струмені плазми. Це відбувається під час формування молодих зірок, коли вони набирають масу за рахунок притягання до себе навколишнього газу туманності, частина з якого відлітає назад у космос. У результаті утворюються яскраві, барвисті об'єкти.

Об'єкт Хербіга-Аро 211 Фото: NASA

Астрономи припускають, що зірка, яка викидає свою речовину і яку не видно на новому знімку, являє собою те, яким було наше Сонце на самому початку своєї еволюції, коли воно мало всього 8% від своєї нинішньої маси. В кінцевому підсумку дуже молода зірка перетворитися на схожу на Сонце зірку. Також учені припускають, що насправді тут може формуватися подвійна зоряна система.

За словами вчених, об'єкт Хербіга-Аро 211 є одним із наймолодших прикладів формування нової зірки та одним із найближчих до нас. Тому він є ідеальним об'єктом для вивчення космічним телескопом Вебб.

Завдяки своїм потужним приладам, які спостерігають за космосом в інфрачервоному діапазоні світла, вчені можуть зазирнути крізь товсту пелену пилу і газу, яка огортає дуже молоді зірки. Таким чином можна отримати інформацію про процеси, що відбуваються тут, і хімічний склад об'єкта.

Об'єкт Хербіга-Аро 211 Фото: NASA

У результаті дослідження, опублікованого в журналі Nature, вчені з'ясували, що струмені речовини з дуже молодих зірок мають меншу швидкість польоту, ніж струмені, що викидають старі зірки. При цьому в їхньому складі більше окису вуглецю, окису кремнію та молекулярного водню. Учені дійшли висновку, що це відбувається через те, що ударні хвилі, які оточують молоду зірку, ще недостатньо сильні, щоб розділити молекули струменів на окремі атоми.

Минулого року, як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл також сфотографував один з об'єктів Хербіга-Аро, де видно один потужний струмінь речовини, що виривається із зірки.

До речі, що ж об'єкт Хербіга-Аро, але вже цього року сфотографував з великими подробицями телескоп Вебб, як уже писав Фокус.