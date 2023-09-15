Красочное зрелище. Телескоп Уэбб сделал снимок выброса сверхзвуковых струй молодой звездой (фото)
Некоторые из самых мощных явлений во Вселенной берут начало от самых молодых обитателей космоса.
Космический телескоп Уэбб сделал потрясающее изображение струй вещества, которые вырываются из очень молодой звезды и летят сквозь космос со сверхзвуковой скоростью, пишет Space.
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То, что запечатлел телескоп Уэбб, называется объектом Хербига –Аро, в частности данное явление имеет название объект Хербига-Аро 211 и находится на расстоянии в 1000 световых лет от Земли. Такие красочные явления возникают в туманностях, которые окружают очень молодые звезды, когда те выбрасывают свое вещество виде одной или нескольких струй в космос с огромной скоростью, которая составляет сотни километров в секунду. Объекты Хербига –Аро возникают из-за взаимодействия выброшенного звездой вещества с окружающими ее пылью и газом в туманности.
На снимке видно, что звезда, которой всего несколько десятков тысяч лет выбрасывает в космос две огромные струи плазмы. Это происходит во время формирования молодых звезд, когда они набирают массу за счет притягивания к себе окружающего газа туманности, часть из которого улетает обратно в космос. В результате образуются яркие, красочные объекты.
Астрономы предполагают, что звезда, которая выбрасывает свое вещество и которую не видно на новом снимке, представляет собой то, каким было наше Солнце в самом начале своей эволюции, когда оно имело всего 8% от своей нынешней массы. В конечном итоге очень молодая звезда превратиться в похожую на Солнце звезду. Также ученые предполагают, что на самом деле здесь может формироваться двойная звездная система.
По словам ученых, объект Хербига-Аро 211 является одним из самых молодых примеров формирования новой звезды и одним из самых близких к нам. Поэтому он является идеальным объектом для изучения космическим телескопом Уэбб.
Благодаря своим мощным приборам, которые наблюдают за космосом в инфракрасном диапазоне света, ученые могут заглянуть сквозь толстую пелену пыли и газа, которая окутывает очень молодые звезды. Таким образом можно получить информацию о происходящих здесь процессах и химическом составе объекта.
В результате исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые выяснили струи вещества с очень молодых звезд имеют меньшую скорость полета, чем струи, которые выбрасывают старые звезды. При этом в их составе больше окиси углерода, окиси кремния и молекулярного водорода. Ученые пришли к выводу, что это происходит из-за того, что ударные волны, окружающие молодую звезду, еще недостаточно сильные, чтобы разделить молекулы струй на отдельные атомы.
В прошлом году, как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл также запечатлел один из объектов Хербига–Аро, где видна одна мощная струя вещества, вырывающаяся из звезды.
Кстати, что же объект Хербига-Аро, но уже в этом году сфотографировал с большими подробностями телескоп Уэбб, как уже писал Фокус.