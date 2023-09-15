Красочное зрелище. Телескоп Уэбб сделал снимок выброса сверхзвуковых струй молодой звездой (фото)

Некоторые из самых мощных явлений во Вселенной берут начало от самых молодых обитателей космоса.

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Космический телескоп Уэбб сделал потрясающее изображение струй вещества, которые вырываются из очень молодой звезды и летят сквозь космос со сверхзвуковой скоростью, пишет Space.

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То, что запечатлел телескоп Уэбб, называется объектом Хербига –Аро, в частности данное явление имеет название объект Хербига-Аро 211 и находится на расстоянии в 1000 световых лет от Земли. Такие красочные явления возникают в туманностях, которые окружают очень молодые звезды, когда те выбрасывают свое вещество виде одной или нескольких струй в космос с огромной скоростью, которая составляет сотни километров в секунду. Объекты Хербига –Аро возникают из-за взаимодействия выброшенного звездой вещества с окружающими ее пылью и газом в туманности.

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На снимке видно, что звезда, которой всего несколько десятков тысяч лет выбрасывает в космос две огромные струи плазмы. Это происходит во время формирования молодых звезд, когда они набирают массу за счет притягивания к себе окружающего газа туманности, часть из которого улетает обратно в космос. В результате образуются яркие, красочные объекты.

Объект Хербига-Аро 211 Фото: NASA

Астрономы предполагают, что звезда, которая выбрасывает свое вещество и которую не видно на новом снимке, представляет собой то, каким было наше Солнце в самом начале своей эволюции, когда оно имело всего 8% от своей нынешней массы. В конечном итоге очень молодая звезда превратиться в похожую на Солнце звезду. Также ученые предполагают, что на самом деле здесь может формироваться двойная звездная система.

По словам ученых, объект Хербига-Аро 211 является одним из самых молодых примеров формирования новой звезды и одним из самых близких к нам. Поэтому он является идеальным объектом для изучения космическим телескопом Уэбб.

Благодаря своим мощным приборам, которые наблюдают за космосом в инфракрасном диапазоне света, ученые могут заглянуть сквозь толстую пелену пыли и газа, которая окутывает очень молодые звезды. Таким образом можно получить информацию о происходящих здесь процессах и химическом составе объекта.

Объект Хербига-Аро 211 Фото: NASA

В результате исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые выяснили струи вещества с очень молодых звезд имеют меньшую скорость полета, чем струи, которые выбрасывают старые звезды. При этом в их составе больше окиси углерода, окиси кремния и молекулярного водорода. Ученые пришли к выводу, что это происходит из-за того, что ударные волны, окружающие молодую звезду, еще недостаточно сильные, чтобы разделить молекулы струй на отдельные атомы.

В прошлом году, как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл также запечатлел один из объектов Хербига–Аро, где видна одна мощная струя вещества, вырывающаяся из звезды.

Кстати, что же объект Хербига-Аро, но уже в этом году сфотографировал с большими подробностями телескоп Уэбб, как уже писал Фокус.