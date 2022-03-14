Похож на лазерную указку. Телескоп Хаббл сделал фото луча, исходящего от молодой звезды

Космический телескоп в который раз провел наблюдение за объектом Хербига-Аро под названием HH34 и сделал фото струи, которая находится рядом.

Телескопу Хаббл удалось запечатлеть лазероподобную струю, которая идет от молодой звезды рядом с объектом Хербига-Аро под названием HH34. Он находится на расстоянии 1250 световых лет от нас в молекулярном облаке Орион А в туманности Ориона, сообщает Space.

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Молодая звезда только начала свой "жизненный путь" и на изображении Хаббла видна струя газа, которая двигается сквозь пространство с огромной скоростью. Свечение, которое исходит от струи связано с тем, что она сталкивается с окружающими молодую звезду межзвездным газом и пылью, говорят представители Европейского космического агентства (ЕКА).

В результате таких взаимодействий появляются структуры, которые называются объектами Хербига-Аро. Именно представителя этих объектов, под названием HH34, видно в нижнем углу изображения. Объекты Хербига-Аро – это яркие области газа или туманностей, которые находятся рядом с новорожденными звездами.

Фото: ESA

По словам представителей ЕКА, космический телескоп Хаббл уже наблюдал за этой областью космоса с 1994 по 2007 год, а в 2015 году наблюдения проводились в чрезвычайно высоком разрешении.

Объект Хербига-Аро под названием HH34 удален от Земли на 1250 световых лет и находится в туманности Ориона. Эта туманность является ближайшей к нам областью активного звездообразования. И поэтому Хаббл постоянно следит за "развитием событий" в этой области космоса.

В ЕКА считают, что новые изображения, которые сделал Хаббл будут значительным подспорьем для исследований космическим телескопом Уэбба.

Космический телескоп Уэбба будет вести наблюдения в инфракрасном диапазоне, а потому сможет "заглянуть" сквозь пыль, которая окружает все формирующиеся звезды. А значит сможет более детально изучить природу исходящих от молодых звезд струй газа, говорят ученые.

Напоминаем, что подобный описанному выше космический феномен телескоп Хаббл зафиксировал и рядом с объектом Хербига-Аро под названием HH111.

А снимок объекта Хербига-Аро HH 909A астрономы сделали в прошлом году. Эта структура находится в созвездии Хамелеон в 457 световых годах от Земли.

Фокус уже писал о том, что на новом изображении телескопа Хаббл столкновение галактик на самом деле не то, чем кажется. Несмотря на то, что на снимке видно "взаимодействие" галактик, они находятся далеко друг от друга.