Светящаяся "стрела". Телескоп Хаббла зафиксировал редкий космический феномен

На новом снимке, полученном космическим телескопом, можно увидеть объект, который создается только при определенных обстоятельствах.

Этот объект, который называется объектом Хербига-Аро, назван HH111. Для того, чтобы появились подобные объекты нужны особые условия, сообщает Scitechdaily

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Недавно образованные звезды часто очень активны, и в некоторых случаях они испускают очень узкие струи быстро движущегося ионизированного газа — газа, который настолько горячий, что его молекулы и атомы потеряли свои электроны, в результате чего газ сильно заряжен. Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, окружающими недавно образованные звезды, со скоростью в сотни километров в секунду. Именно эти энергетические столкновения создают объекты Хербига – Аро, такие как HH111.

[ + – ] Объект Хербига – Аро под названием HH111. Фото: ESA

Данный снимок был получен с помощью прибора на космическом телескопа Хаббла, который называется Wide Field Camera 3 (WFC3). Эта камера делает изображения в оптическом и инфракрасном диапазоне длин волн, то есть в видимом и невидимом для человеческого глаза диапазоне.

Объекты Хербига – Аро на самом деле излучают много света в оптических длинах волн, но их трудно увидеть, поскольку окружающие их пыль и газ поглощают большую часть видимого света. Способность WFC3 вести наблюдения в инфракрасном диапазоне длин волн, там, где на наблюдения не так сильно влияют газ и пыль, имеет решающее значение для успешного наблюдения за объектами Хербига – Аро.