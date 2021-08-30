"Стріла", що світиться. Телескоп Габбла зафіксував рідкісний космічний феномен

На новому знімку, отриманому космічним телескопом, можна побачити об'єкт, який створюється тільки за певних обставин.

Цей об'єкт, який називається об'єктом Гербіга — Аро, названий HH111. Для того, щоб з'явилися подібні об'єкти потрібні особливі умови, повідомляє Scitechdaily.

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Нещодавно створені зірки часто дуже активні, і в деяких випадках вони випускають дуже вузькі струмені іонізованого газу, що швидко рухається, — газу, який настільки гарячий, що його молекули й атоми втратили свої електрони, внаслідок чого газ сильно заряджений. Потім потоки іонізованого газу стикаються з хмарами газу й пилу, що оточують нещодавно утворені зірки, зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду. Саме ці енергетичні зіткнення створюють об'єкти Гербіга — Аро, такі як HH111.

[ + – ] Об'єкт Гербіга — Аро під назвою HH111. Фото: ESA

Цей знімок був отриманий за допомогою приладу на космічному телескопі Габбла, який називається Wide Field Camera 3 (WFC3). Ця камера робить зображення в оптичному й інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, тобто у видимому і невидимому для людського ока діапазоні.

Об'єкти Гербіга — Аро насправді випромінюють багато світла в оптичних довжинах хвиль, але їх важко побачити, оскільки пил і газ, що оточують їх, поглинають більшу частину видимого світла. Здатність WFC3 вести спостереження в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, там, де на спостереження не так сильно впливають газ і пил, має вирішальне значення для успішного спостереження за об'єктами Гербіга — Аро.