Схожий на лазерну указку. Телескоп Габбл зробив фото променю, що починається від молодої зірки

Космічний телескоп вкотре провів спостереження за об'єктом Гербіга-Аро під назвою HH34 і зробив фото променю, що знаходиться поруч.

Телескоп Габбл зміг сфотографувати лазероподібний промінь, що починається від молодої зірки поряд з об'єктом Гербіга-Аро під назвою HH34. Він знаходиться на відстані 1250 світлових років від нас у молекулярній хмарі Оріон А в туманності Оріону, повідомляє Space.

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Молода зірка тільки почала свій "життєвий шлях" і на зображенні Габбла видно струмінь газу, що рухається крізь простір із величезною швидкістю. Світіння, яке випромінює промінь, пов'язане з тим, що він стикається з міжзоряним газом і пилом, які оточують молоду зірку, кажуть представники Європейського космічного агентства (ЄКА).

Внаслідок таких взаємодій з'являються структури, які називаються об'єктами Гербіга-Аро. Саме представника цих об'єктів, під назвою HH34, видно в нижньому куті зображення. Об'єкти Гербіга-Аро — це яскраві області газу або туманностей, що знаходяться поряд із новонародженими зірками.

Фото: Apophis

За словами представників ЄКА, космічний телескоп Габбл вже спостерігав за цією областю космосу з 1994 по 2007 рік, а у 2015 році спостереження проводилися в надзвичайно високому розширенні.

Об'єкт Гербіга-Аро під назвою HH34 віддалений від Землі на 1250 світлових років і знаходиться в туманності Оріона. Ця туманність є найближчою до нас областю активного зореутворення. І тому Габбл постійно стежить за "розвитком подій" у цій галузі космосу.

В ЄКА вважають, що нові зображення, які зробив Габбл, будуть важливою допомогою для досліджень космічним телескопом Вебба.

Космічний телескоп Вебба спостергатиме в інфрачервоному діапазоні, а тому зможе "зазирнути" крізь пил, який оточує всі зірки, що формуються. А отже, зможе детальніше вивчити природу променів газу, що виходять від молодих зірок, кажуть вчені.

Нагадаємо, що подібний до описаного вище космічний феномен телескоп Габбл зафіксував і поряд з об'єктом Гербіга-Аро під назвою HH111.

А фото об'єкта Гербіга-Аро HH 909A зробили астрономи минулого року. Ця структура знаходиться в сузір'ї Хамелеон за 457 світлових років від Землі.

Фокус вже писав про те, що на новому зображенні телескопа Габбл зіткнення галактик насправді не те, чим здається. Попри те, що на знімку видно "взаємодію" галактик, вони далеко одна від одної.