Новий знімок Габбла: зіткнення галактик, яке насправді не те, чим здається

На зображенні здається видно, що дві галактики взаємодіють, але насправді вони далеко одна від одної.

Космічний телескоп Габбл зробив нове зображення двох дуже схожих галактик, які називаються NGC 4496A та NGC 4496B. Вони перебувають у сузір'ї Діви. Незважаючи на те, що на фото вони розташовані поруч, у них різна відстань як від Землі, так й одне від одного, повідомляє Phys.

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За словами представників NASA, галактика NGC 4496A знаходиться на відстані 47 млн світлових років від нас, а галактика NGC 4496B — 212 млн світлових років.

Те, що ці галактики знаходяться не поруч, означає, що вони не можуть ні стикатися одна з одною, ні відповідно взаємодіяти. Тільки здається, що вони перекривають одна одну й це відбувається через випадкове вирівнювання.

Подібні випадкові галактичні вирівнювання допомагають астрономам вивчити розподіл пилу цих галактиках. Галактичний пил, який пронизує і галактику NGC 4496A та NGC 4496B. Цей пил робить зображення красивішими, але з іншого боку ускладнює спостереження за зірками.

[ + – ] Галактика NGC 4496A знаходиться на відстані 47 млн світлових років від нас, а галактика NGC 4496B — 212 млн світлових років. Фото: NASA

Космічний пил поглинає та розсіює синє світло. Через це зірки здаються тьмянішими і червонішими. Цей процес астрономи називають "почервонінням". Вивчаючи те, як пил у галактиці на передньому плані змінює світло зірок галактики на задньому плані, астрономи можуть становити карту розподілу пилу в тій галактиці, яка знаходиться ближче. Результати таких досліджень допомагають ученим уточнити свої дані щодо відстаней до цих галактик і типів зірок, що знаходяться в них.

Нагадуємо, що Габбл зробив нове зображення дуже оригінальної карликової галактики, яка знаходиться у сузір'ї Живописця за 17 млн світлових років від нас.

Також космічному телескопу вдалося відобразити зіткнення групи з трьох галактик під загальною назвою NGC 7764A. Вони знаходяться в сузір'ї Фенікса на відстані 425 млн світлових років від Землі.

Не менш дивовижне видовище взаємодії двох галактик можна побачити на зображенні Габбла. Вони знаходяться на відстані 320 млн світлових років від нас. Одна галактика має розмір 140 тисяч світлових років завширшки, а друга — 40 тисяч світлових років.

Космічний телескоп Габбла поки що продовжує свою роботу, але його наступник — телескоп імені Джеймса Вебба активно готується до того, щоб стати найголовнішим космічним телескопом. Свої наукові спостереження він розпочне не раніше літа 2022 року. Але зараз триває процес підготовки, в межах якого телескоп Вебба вже завершив третій етап вирівнювання сегментів свого головного дзеркала та сфокусувався на зірці HD 84406.