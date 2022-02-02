Космічний парадокс. Габбл надіслав знімок трьох галактик, що стикаються (фото)

Три галактики, відомі під загальною назвою NGC 7764A, знаходяться приблизно в 425 млн світлових років від Землі в сузір'ї Фенікса і є чудовим прикладом того, як дивним іноді може бути космос.

Космічний телескоп Габбл представив ще один чудовий погляд на космос. Останнім об'єктом дослідження телескопа є група трьох галактик, яку астрономи називають NGC 7764A, пише BGR.

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Габбл зробив зображення галактик за допомогою своєї камери Advanced Camera for Surveys, а також Wide Field Camera 3. Отриманий знімок відкриває неймовірний огляд галактик. Але ще більш інтригувальним є те, що двоє взаємодіють одна з одною, перебуваючи в процесі злиття.

NGC 7764A знаходиться приблизно в 425 мільйонах світлових років від Землі в сузір'ї Фенікса і є чудовим прикладом того, яким дивним іноді може бути космос.

Вдивляючись у зображення здається, що дві галактики вгорі зіштовхнулися одна з одною, причому хвіст однієї з них навіть змістився у бік найвищої.

Європейське космічне агентство (ЄКА) стверджує, що насправді взаємодія між галактиками відбувається дуже довго, і вони рідко стикаються один з одним "лоб у лоб". На знімку також видно третю галактику, яка не взаємодіє з двома іншими. Однак вона досить близько, в зоні гравітаційного тяжіння двох інших галактик.

Цей останній знімок Габбл — лише одне з незліченних зображень, отриманих телескопом із моменту його запуску. Апарат знаходиться на орбіті навколо Землі з квітня 1990 року. Він обертається по так званій низькій навколоземній орбіті. Завдяки такому розміщенню учені можуть продовжити технічне обслуговування телескопа, а той радує нас подібними знімками.

Нагадаємо, що днями Габбл зобразив іншу, не менш цікаву галактику. Телескоп створив детальніше фото карликової галактики NGC 1705, яку вперше зняв ще в 1999 році. Вона відрізняється від інших тим, що має досить невеликі розміри і вона має неправильну форму.

А ось два тижні тому космічному апарату вдалося знайти дуже дивну чорну дірку, яка була в карликовій галактиці. Як з'ясувалося, ця чорна діра замість того, щоб знищувати зірки, сприяла їх появі.