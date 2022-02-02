Космический феномен. Хаббл прислал снимок трех сталкивающихся галактик (фото)

Три галактики, известные под общим названием NGC 7764A, находятся примерно в 425 млн световых лет от Земли в созвездии Феникса и являются прекрасным примером того, насколько странным иногда может быть космос.

Космический телескоп Хаббл представил еще один восхитительный взгляд на космос. Последним объектом исследования телескопа является группа из трех галактик, которую астрономы называют NGC 7764A, пишет BGR.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Хаббл сделал изображение галактик с помощью своей камеры Advanced Camera for Surveys, а также Wide Field Camera 3. Полученный снимок открывает невероятный обзор галактик. Но еще более интригующим является то, что двое из них взаимодействуют друг с другом, находясь в процессе слияния.

NGC 7764A находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникса и является прекрасным примером того, насколько странным иногда может быть космос.

Вглядываясь в изображение кажется, что две галактики вверху столкнулись друг с другом, причем хвост одной из них даже сместился в сторону самой верхней.

Европейское космическое агентство (ЕКА) утверждает, что на самом деле взаимодействие между галактиками происходит очень долго и они редко сталкиваются друг с другом "лоб в лоб". На снимке также видна третья галактика, которая не взаимодействует с двумя другими. Однако она находится достаточно близко, в зоне гравитационного притяжения двух других галактик.

Этот последний снимок Хаббл — лишь одно из бесчисленных изображений, полученных телескопом с момента его запуска. Аппарат находится на орбите вокруг Земли с апреля 1990 года. Он вращается по так называемой низкой околоземной орбите. Благодаря такому размещению ученые могут продолжить техническое обслуживание телескопа, а тот, в свою очередь, радовать нас подобными снимками.

Напомним, что на днях Хаббл запечатлел другую, не менее интересную галактику. Телескоп создал более детальное фото карликовой галактики NGC 1705, которую впервые снял ее еще в 1999 году. Она отличается от других тем, что у нее довольно небольшие размеры и она имеет неправильную форму.

А вот две недели назад космическому аппарату удалось найти очень странную черную дыру, которая находилась в карликовой галактике. Как оказалось, эта черная дыра вместо того, чтобы уничтожать звезды способствовала их появлению.