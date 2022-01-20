Создает собственные звезды. Телескоп Хаббл обнаружил очень необычную черную дыру

Астрономы обнаружили черную дыру в карликовой галактике, которая вопреки ожиданиям способствует появлению новых звезд, а не уничтожает их.

Ученые с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили в карликовой галактике Henize 2-10, которая находится в созвездии Компас на расстоянии 30 млн световых лет от нас необычное явление. Черная дыра в этой галактике способствует звездообразованию, а не подавляет этот процесс, сообщает SciTechDaily.

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Фотографии Хаббла показали поток газа, исходящий от черной дыры, который идет к области образования новых звезд, который способствует звездообразованию и в без того плотном газовом облаке. Черная дыра, которая находится в центре карликовой галактики Henize 2-10, вопреки существующим представлениям о природе черных дыр, создает звезды, а не поглощает их.

[ + – ] На изображении центральной области карликовой галактики Henize 2-10 прослеживается поток горячего газа длиной 230 световых лет, соединяющий черную дыру галактики и область звездообразования Фото: SciTechDaily

"Я знала, что в галактике Henize 2-10 происходит что-то необычное и теперь Хаббл предоставил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры", — говорит Эми Рейнс из Университета штата Монтана, США.

Эта связь проявляется в потоке газа, который идет от черной дыры со скоростью около 1,5 млн км в час. Он врезается в плотное газовое облако и способствует более бурному звездообразованию в этой области галактики.

[ + – ] Карликовая галактика Henize 2-10. Яркая область в центре, окруженная розовыми облаками и темными полосами пыли, указывает на расположение черной дыры и областей звездообразования Фото: SciTechDaily

В более крупных галактиках такие струи газа наоборот мешают образованию новых звезд, говорят ученые. Но в карликовой галактике Henize 2-10 менее массивная черная дыра и ее газовые струи могут наоборот вызывать образование новых звезд.

По словам Райнс в будущем нужно сосредоточить особое внимание астрономов на исследовании черных дыр в карликовых галактиках. Они могут стать ключом к разгадке тайны появления сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

[ + – ] Снимки Хаббла карликовой галактики Henize 2-10 показывают поток газа, простирающийся от черной дыры к области рождения ярких звезд, который заставляет и без того плотное облако формировать звездные скопления

Такие галактики, как Henize 2-10 не увеличивались в размерах в течение миллиардов лет и не сливались с более крупными галактиками, как Млечный Путь. Ученые считают, что черные дыры в карликовых галактиках могут быть аналогами черных дыр в ранней Вселенной, когда они только начинали формироваться и расти.

Напоминаем, что ученые смогли сосчитать количество черных дыр звездной массы, которые находятся в наблюдаемой Вселенной. Получилось просто невероятное число – 40 квинтиллионов.

Фокус также писал о том, что в соседней с нашей галактикой извергается черная дыра. Потоки плазмы разлетелись в пространстве на 1 млн световых лет.