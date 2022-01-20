Создает собственные звезды. Телескоп Хаббл обнаружил очень необычную черную дыру
Астрономы обнаружили черную дыру в карликовой галактике, которая вопреки ожиданиям способствует появлению новых звезд, а не уничтожает их.
Ученые с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили в карликовой галактике Henize 2-10, которая находится в созвездии Компас на расстоянии 30 млн световых лет от нас необычное явление. Черная дыра в этой галактике способствует звездообразованию, а не подавляет этот процесс, сообщает SciTechDaily.
Фотографии Хаббла показали поток газа, исходящий от черной дыры, который идет к области образования новых звезд, который способствует звездообразованию и в без того плотном газовом облаке. Черная дыра, которая находится в центре карликовой галактики Henize 2-10, вопреки существующим представлениям о природе черных дыр, создает звезды, а не поглощает их.
"Я знала, что в галактике Henize 2-10 происходит что-то необычное и теперь Хаббл предоставил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры", — говорит Эми Рейнс из Университета штата Монтана, США.
Эта связь проявляется в потоке газа, который идет от черной дыры со скоростью около 1,5 млн км в час. Он врезается в плотное газовое облако и способствует более бурному звездообразованию в этой области галактики.
В более крупных галактиках такие струи газа наоборот мешают образованию новых звезд, говорят ученые. Но в карликовой галактике Henize 2-10 менее массивная черная дыра и ее газовые струи могут наоборот вызывать образование новых звезд.
По словам Райнс в будущем нужно сосредоточить особое внимание астрономов на исследовании черных дыр в карликовых галактиках. Они могут стать ключом к разгадке тайны появления сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.
Такие галактики, как Henize 2-10 не увеличивались в размерах в течение миллиардов лет и не сливались с более крупными галактиками, как Млечный Путь. Ученые считают, что черные дыры в карликовых галактиках могут быть аналогами черных дыр в ранней Вселенной, когда они только начинали формироваться и расти.
Напоминаем, что ученые смогли сосчитать количество черных дыр звездной массы, которые находятся в наблюдаемой Вселенной. Получилось просто невероятное число – 40 квинтиллионов.
Фокус также писал о том, что в соседней с нашей галактикой извергается черная дыра. Потоки плазмы разлетелись в пространстве на 1 млн световых лет.