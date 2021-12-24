Рядом с Млечным Путем извергается черная дыра: плазму разбросало на миллион световых лет (фото)

Массивное извержение произошло в соседней галактике Центавра А.

Астрономы впервые сделали подробный снимок гигантского извержения сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщает Space.com.

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На снимке, запечатлевшем выброс плазмы почти со скоростью света, видны облака материала из центра черной дыры. Они распространились на расстояние более одного миллиона световых лет от центра галактики Центавра А.

Галактика Центавра А находится примерно в 12 млн световых лет от Земли, она является пятой по яркости галактикой, если смотреть на небо с Земли. В центре этой галактики находится ближайшая к Млечному Пути черная дыра с массой в 55 млн Солнц, которая активно питается. Космический монстр всасывает газ, пыль и другой материал из своего окружения, а затем выбрасывает часть "съеденного" в межгалактическое пространство. В итоге, появляются массивные пузыри плазмы, которые видны на снимке.

[ + – ] Извержение сверхмассивной черной дыры Фото: Ben McKinley, ICRAR/Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University

Соседняя галактика видна в центре снимка, как очень маленькое пятнышко. Точки на заднем плане – не звезды, а другие далекие галактики. В это же время, точки на переднем плане являются звездами Млечного Пути.

Снимок был сделан с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA). Астрономы создали изображение на основе радио, оптических и рентгеновских наблюдений, говорит ведущий автор исследования, астроном из Кертинского университета Бенджамин МакКинли.

На фото радиоплазма показана синим цветом, она взаимодействует с горячим газом, излучающим рентгеновские лучи (оранжевый) и холодным водородом (фиолетовый). Красные оттенки извержению придает водород.

"Наши предыдущие радионаблюдения не могли преодолеть чрезмерную яркость выбросов, которые искажали детали галактики, но новое изображение справилось с задачей", – отмечает МакКинли.

По словам астрофизика из Национального института астрофизики Италии Массимо Гаспари, новое исследование, кроме захватывающих снимков, также смогло подтвердить важную теорию.

"В этой модели облака холодного газа конденсируются на краю галактики и падают дождем на центральные области, тем самым подпитывая черную дыру. Последняя энергично впитывает материал, выбрасываю его радиоструями, которые позже принимают форму гигантских лепестков", – подчеркивает астрофизик.