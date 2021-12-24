Поряд із Чумацьким Шляхом вивергається чорна діра: плазму розкидало на мільйон світлових років (фото)

Масивне виверження відбулося в сусідній галактиці Центавра А.

Астрономи вперше зробили докладний знімок гігантського виверження надмасивної чорної дірки. Про це повідомляє Space.com.

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На знімку, що відобразив викид плазми майже зі швидкістю світла, видно хмари матеріалу з центру чорної діри. Вони поширилися на відстань понад мільйон світлових років від центру галактики Центавра А.

Галактика Центавра А розташована приблизно на відстані 12 млн світлових років від Землі, вона є п'ятою за яскравістю галактикою, якщо дивитися на небо із Землі. У центрі цієї галактики розташована найближча до Чумацького Шляху чорна діра з масою 55 млн Сонців, яка активно харчується. Космічний монстр всмоктує газ, пил та інший матеріал зі свого оточення, а потім викидає частину "з'їденого" в міжгалактичний простір. У результаті з'являються потужні бульбашки плазми, які помітні на знімку.

[ + – ] Виверження надмасивної чорної діри Фото: черная дыра джет

Сусідню галактику видно в центрі знімка як дуже маленьку цятку. Крапки на задньому плані – не зірки, а інші далекі галактики. У той же час, точки на передньому плані є зірками Чумацького Шляху.

Знімок було зроблено за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA). Астрономи створили зображення на основі радіо, оптичних і рентгенівських спостережень, каже провідний автор дослідження, астроном із Кертинського університету Бенджамін МакКінлі.

На фото радіоплазма показана синім кольором, вона взаємодіє з гарячим газом, що випромінює рентгенівські промені (оранжевий) і холодним воднем (фіолетовий). Червоні відтінки виверженню надає водень.

"Наші попередні радіоспостереження не могли подолати надмірну яскравість викидів, які спотворювали деталі галактики, але нове зображення впоралося із завданням", — зазначає МакКінлі.

За словами астрофізика з Національного інституту астрофізики Італії Массімо Гаспарі, нове дослідження, крім захоплюючих знімків, також підтвердило важливу теорію.

"У цій моделі хмари холодного газу конденсуються на краю галактики та падають дощем на центральні області, тим самим підживлюючи чорну діру. Остання енергійно вбирає матеріал, викидаю його радіоструменями, які пізніше набувають форми гігантських пелюсток", — наголошує астрофізик.