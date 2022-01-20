Створює власні зірки. Телескоп Габбл помітив дуже незвичайну чорну діру

Астрономи помітили чорну діру в карликовій галактиці, яка всупереч очікуванням сприяє появі нових зірок, а не знищує їх.

Учені за допомогою космічного телескопа Габбл виявили в карликовій галактиці Henize 2-10, яка знаходиться в сузір'ї Компас на відстані 30 млн світлових років від нас незвичайне явище. Чорна діра в цій галактиці сприяє зіркоутворенню, а не пригнічує цей процес, повідомляє SciTechDaily.

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Фото Габбла показали потік газу, котрий виходить від чорної діри, що йде до ділянки утворення нових зірок, який сприяє зіркоутворенню і в так щільній газовій хмарі. Чорна діра, яка знаходиться в центрі карликової галактики Henize 2-10, усупереч наявним уявленням про природу чорних дірок, створює зірки, а не поглинає їх.

[ + – ] На зображенні центральної ділянки карликової галактики Henize 2-10 простежується потік гарячого газу довжиною 230 світлових років, що сполучає чорну дірку галактики та ділянку зіркоутворення Фото: SciTechDaily

"Я знала, що в галактиці Henize 2-10 відбувається щось незвичайне і тепер Габбл надав чітку картину зв'язку між чорною діркою та сусідньою ділянкою зіркоутворення, розташованою у 230 світлових роках від чорної діри", — каже Емі Рейнс з Університету штату Монтана, США.

Цей зв'язок проявляється в потоці газу, що йде від чорної дірки зі швидкістю приблизно 1,5 млн км на годину. Він врізається в щільну газову хмару та сприяє бурхливішому зіркоутворенню в цій ділянці галактики.

[ + – ] Карликова галактика Henize 2-10. Яскрава ділянка в центрі, оточена рожевими хмарами та темними смугами пилу, вказує на розташування чорної діри та ділянок зіркоутворення. Фото: SciTechDaily

У великих галактиках такі струмені газу навпаки заважають утворенню нових зірок, кажуть вчені. Але в карликовій галактиці Henize 2-10 менш масивна чорна діра та її газові струмені можуть навпаки викликати утворення нових зірок.

За словами Райнса в майбутньому потрібно зосередити особливу увагу астрономів на дослідженні чорних дірок у карликових галактиках. Вони можуть стати ключем до розгадки таємниці появи надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

[ + – ] Знімки Габбла карликової галактики Henize 2-10 показують потік газу, що тягнеться від чорної діри до ділянки народження яскравих зірок, який змушує і так щільну хмару формувати зоряні скупчення

Такі галактики, як Henize 2-10, не збільшувалися в розмірах протягом мільярдів років і не зливалися з більшими галактиками, як Чумацький Шлях. Учені вважають, що чорні дірки в карликових галактиках можуть бути аналогами чорних дірок у ранньому Всесвіті, коли вони тільки починали формуватися та рости.

Нагадуємо, що вчені змогли порахувати кількість чорних дірок зоряної маси, які перебувають у спостережуваному Всесвіті. Вийшло просто неймовірне число — 40 квінтильйонів.

Фокус також писав про те, що в сусідній з нашою галактикою вивергається чорна діра. Потоки плазми розлетілися у просторі на 1 млн світлових років.